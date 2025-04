Čime se bavi Đorđe Đoković, najmlađi brat Novaka Đokovića? Iako se često mogu čuti komentari da "živi na račun brata", to je daleko od istine i upravo takvim ljudima se obratio i objasnio sve o svom privatnom biznisu.

Marko Đoković bio je uz svog starijeg brata Novaka Đokovića na mastersu u Monte Karlu, prvi put u ulozi trenera u stručnom štabu, dok se najmlađi Đorđe Đoković ne pojavljuje često na tribinama kada igra "najveći svih vremena". Ima i dobar razlog za to, pošto ima velike obaveze kao preduzetnik, nakon što se davno oprostio od igračke karijere.

Đorđe Đoković, koji će ovog ljeta proslaviti 30. rođendan, godinama se nosi sa brojnim predrasudama da "živi na račun svog rođenog brata Novaka", međutim zapravo još od tinejdžerskih dana traži svoj put i samostalnost. Nije se naročito trudio da demantuje raznorazne priče koje su izlazile o njemu u javnosti, više je to želio da dokaže djelima, pa je time jasno stavio do znanja svima da je "svoj čovjek".

Između ostalog, Đorđe Đoković je direktor turnira "Serbia Open" koji ima velike ambicije da dobije licencu i postane "petstotka" za šta je potrebno još ulaganja i pregovora, dok je takođe donedavno sarađivao i sa novoformiranim KK Dubai. Međutim, njemu to nisu primarni poslovi.

Čime se zapravo bavi Đorđe Đoković?

"Odmalena sam maštao o tome da izgradim svoj put. Danas sam ponosan na nekoliko firmi koje sam osnovao u inostranstvu, u različitim industrijama", rekao je Đorđe Đoković u jednom od rijetkih intervjua u kojima se dotakao svog poslovanja.

"Često čujem komentare da živim od Noletovog novca i slave, ali to ne može biti dalje od istine. Svako ima pravo na mišljenje, a ja biram da se izdignem iznad toga", dodao je najmlađi od braće Đoković koji je prije svega posvećen biznisu van zemlje: "Imam nekoliko kompanija i veoma sam ponosan na ono što sam postigao. Uz to, turnir "Serbia Open" predstavlja tek samo jedno od zadovoljstava u mom životu. Ponosan sam na način na koji kroz sport promovišemo našu zemlju i narod širom svijeta".

Kakav je teniser bio Đorđe Đoković?

Osam godina mlađi brat Novaka Đokovića takođe se okušao u profesionalnom tenisu, ali bio je daleko manje uporan od Marka - još manje od Noleta. Najbolji renking u singl karijeri bilo je 1.463. mesto, dok je u dublu bio bolji i stigao je do 556. mjesta. Uz to, osvojio je i jedan "fjučers" u Beogradu kada je u tandemu sa Metjuom Šortom pobijedio braću Sabanov - tada pod zastavom Hrvatske, danas Srbije.

Nažalost, i povrede su mu krojile karijeru: "Imao sam jako tešku povredu sa 18 godina. Udario sam koljenom u zid", rekao je u jednom ranijem intervjuu:

"Patelarna tetiva mi je ispucala, bio sam u Pragu u bolnici, dobio sam tada od više doktora dijagnozu da vjerovatno neću moći da nastavim sa profesionalnim sportom. Potom su došla i drugačija mišljenja, da to može da se sredi. Onda mi je svašta prolazilo kroz glavu, da li imam snage da sve ispočetka prolazim, koliko ću moći... Tada sam riješio da se posvetim nečem drugim u životu, oduvijek sam želio da se oprobam u biznisu, a to je došlo u prilično ranoj fazi mog života. Povukao sam se iz tenisa na vrijeme".

Da li je Đorđe bio ljubomoran na Novaka?

Kratko i jasno - ne. Novak ga je "razmazio" kada je bio dijete, uvijek se Đorđe ugledao na njega, ali znao je da mora da ima svoj put.

"Na njega sam u životu uvijek bio samo ponosan i nikada ga nisam gledao kao rivala. Žudio sam da postignem ono što je on uradio, ali uvijek sam vjerovao da mogu bolje i više od njega. Sreća što nisam ostao u tenisu duže, jer bi morao da prestanem da mislim tako, zato što je on osvojio sve što se može osvojiti i u karijeri i u godini tokom najboljih sezona. Tenis sada igram, uglavnom kada me Marko natjera. U tim trenucima dok igramo, osjećam se jako emotivno, jer mi je na terenu predivno. Ipak, sutradan se probudim sa bolovima i grčevima, i tada shvatim da je profesionalni sport nešto izvan mog domena", ispričao je ranije Đorđe Đoković.

"Roditelji su nas tako vaspitali, da ne gledamo jedni drugima u dvorište. Nas trojica smo jako bliski i poštujemo jedni druge, svako je u svojoj sferi uspio u životu. Stvorio je nešto svoje, mislim da je to jedan veliki uspjeh cijele porodice i prije svega naših roditelja na njihovom usmjeravanju. Upravo zbog tenisa i tih proputovanja smo nas trojica to što jesmo danas. I dan danas, da mi neko ponudi da mijenja nešto, ne bih mijenjao ništa."

