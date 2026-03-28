Kako izgledaju majka i sestra Milana Stankovića sa kojima se rijetko viđa: Evo zbog čega se plašio za Nastasijin život

Kako izgledaju majka i sestra Milana Stankovića sa kojima se rijetko viđa: Evo zbog čega se plašio za Nastasijin život

Autor Ana Živančević
Milan Stanković rijetko posjećuje Obrenovac gdje živi njegova porodica.

Kako izgledaju majka i sestra Milana Stankovića sa kojima se rijetko viđa: Evo zbog čega se plašio z Izvor: Instagram printscreen

Pjevač Milan Stanković već neko vrijeme povukao se sa estradne i javne scene, dok njegova porodica živi mirnim životom u Obrenovcu.

Stanković je još kao dijete ostao bez oca, a ranije je često dijelio fotografije sa majkom i sestrom Nastasijom, ističući njihovu bliskost.

Njegova mlađa sestra Nastasija izabrala je život daleko od reflektora, iako mu je bila velika podrška još od vremena takmičenja “Zvezde Granda”. Danas radi kao medicinska sestra u bolnici.

Zanimljivo je da povezanost sa medicinom nije slučajna, jer je i sam Stanković završio srednju medicinsku školu, prije nego što je započeo muzičku karijeru.

Ipak, sestrina profesija donijela je Milan Stanković i periode velikog nemira.

Tokom pandemije koronavirusa, pjevač je javno priznao da je danonoćno istraživao o bolesti i strahovao za život svoje sestre Nastasije, koja je radila na prvoj liniji.

Milan je tada podijelio sa javnošću da se uplašio kada mu je prvi put poslala fotografiju iz bolnice, ali je istovremeno osjećao i ogroman ponos zbog njene hrabrosti.

Kako prenose domaći mediji, njegova sestra i majka i dalje žive u porodičnoj kući u Obrenovcu, ali se sa njim rjeđe viđaju.

"Tačno je da se on i sa njima viđa rijetko, ali su često u kontaktu i u sjajnim su odnosima. Koliko ja znam, on ne dolazi baš mnogo u Obrenovac, već ga one posjećuju", otkrio je izvor.

