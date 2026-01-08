Oglasio se Milan Stanković nakon dužeg vremena: Htio da se zamonaši pa prešao na kamione, sad pokazao kako slavi Božić

Milan Stanković pokazao je kako proslavlja Božić

Nakon što se povukao sa javne scene i život posvetio duhovnosti, Milan Stanković se rijetko kada oglašavao na društvenim mrežama ili se pojavljivao u javnosti. Ipak, na Božić je napravio izuzetak i iz porodičnog doma podijelio praznični trenutak.

On je podijelio fotografiju česnice na stolu i čestitao pratiocima praznik uz reči:

- Mir Božiji, Hristos se rodi.

Dugo je boravio u manastiru

Da podsjetimo, nekadašnji pjevač Milan Stanković prije nekoliko godina povukao se sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti.

Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gdje je navodno bio i iskušenik.

Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Čime se danas bavi?

Milan je u međuvremenu promijenio profesiju, pokrenuvši biznis u Americi koji mu, prema riječima izvora, odlično ide. Stanković je, navodno, otvorio firmu u Čikagu koja se bavi transportom.

"Milan je još u martu otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lijepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni", ispričao je izvor blizak pjevaču.

"Vozači pričaju da im je Stanković nudio mnogo više novca od ostalih vlasnika da bi pristali da rade za njega", dodao je izvor, koji tvrdi i da je na ideju za ovaj posao došao prije dvije godine, kada je proveo dva mjeseca u Americi.

"On bukvalno iz Beograda vodi cijeli biznis, od kojeg sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cvjeta", poručio je izvor.