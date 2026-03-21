Evo od čega živi Milan Stanković: Povukao se sa estrade, pa sada razvio privatan biznis

Autor Ana Živančević
Milan Stanković ima svoju firmu za transport.

Nekadašnja muzička zvijezda Milan Stanković prije nekoliko godina odlučio je da se potpuno povuče iz medija i sa estradne scene, ostavljajući muziku samo „za svoju dušu“. Posljednjih godina privukao je pažnju javnosti svojom posvećenošću duhovnom životu, provodeći mnogo vremena po manastirima.

Iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pjevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira. S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.

Prava istina je da se Milan Stanković okrenuo potpuno drugačijoj profesiji. Naime, on je razvio izuzetno uspješan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je prije dvije godine proveo nekoliko mjeseci u SAD-u.

„Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kada je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lijepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni“, rekao je izvor blizak pjevaču.

Da bi osigurao kvalitetnu radnu snagu, vozači pričaju da im je Milan nudio znatno veći novac nego ostali vlasnici kompanija. Njegov model upravljanja je takođe specifičan, jer fizički nije prisutan u Americi.

"On bukvalno iz Beograda vodi cijeli biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cvjeta", zaključuje sagovornik.

