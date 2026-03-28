"Toliko sam srećan što si se dogodio u ovo ludo vrijeme": Saša Matić na bini sa Jakovom, a on zamalo rasplakao pjevača

Jakovu Jozinoviću su gosti na koncertu Saša Matić i Sergej Ćetković, pjevač koji mu se obratio dirljivim riječima pred krcatim Sava centrom

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Mladi pjevač Jakov Jozinović za kratko vrijeme prešao je put od skromnih početaka do statusa jedne od najtraženijih muzičkih zvijezda u regionu. Od nastupa “za tri stola”, među kojima je jedan bio rezervisan za njegove roditelje, stigao je do rasprodatih koncerata širom bivše Jugoslavije.

Svojim talentom i interpretacijom osvojio je publiku, ali i poštovanje brojnih kolega čije pjesme izvodi na nastupima. Posebnu podršku dobio je i od Aleksandra Prijović, koja ga prati još od njegovog prvog koncerta u Beogradu.

Na koncertu održanom u Sava centru, publika je imala priliku da vidi i posebna gostovanja. Na sceni su mu se pridružili Saša Matić i Sergej Ćetković, sa kojima je izveo njihove poznate hitove.

Sa Matićem je otpjevao pjesmu “Nađi novu ljubav”, dok je Ćetković iskoristio priliku da mu uputi emotivnu poruku podrške.

“Toliko sam srećan što si se dogodio u ovo ludo vrijeme, da sve vratiš na fabrička podešavanja i omladinu upoznaš sa dobrom muzikom. Želim ti da ostaneš dječak kakav jesi, da nosiš radost i ljubav kao Petar Pan, da letiš, za čuda i dalje da letiš”, poručio je Ćetković.

Vidno dirnut, Jozinović je kratko odgovorio: “Sad ću se rasplakati.”

Pogledajte ovaj dirljivi trenutak: