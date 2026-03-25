"Nije u redu, mi smo ih napravili popularnim": Ilda Šaulić brutalno o Toniju Cetinskom i otkazivanju koncerta u Spensu

Pjevačica Ilda Šaulić se na današnjoj konferenciji povodom koncerta u Sava centru, dotakla i skandala s Tonijem Cetinskim

Pjevač Toni Cetinski postao je nezaobilazna tema u medijima, ali i među njegovim kolegama koje su oštro osudile otkazivanje koncerta u novosadskom Spensu.

Među njima je i ćerka pokojne legende narodne muzike Šabana Šaulića, Ilda Šaulić.

Ona je na današnjoj konferenciji osudila njegov potez rekavši "da smo ga mi napravili popularnim".

"Stava sam da to nije u redu, nije ni profesionalno kako njega publika doživljava i dočekuje svih ovih godina. Bilo mi je stvarno iznenađujuće u neku ruku. Mi smo poznati kao ljudi koji ljude sa strane široko dočekujemo i u vrijeme Jugoslavije ovo je bio epicentar njihovih karijera", rekla je Ilda i dodala:

"Ne znam zašto je došlo do takve priče koja je teška i nije na mjestu, ali je on vjerovatno zna"