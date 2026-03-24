"Uspela sam da te nasmejem par sati pre nego što si otišao": Potresno pismo ćerke Radoja Čupića otkrilo bolnu istinu

Juče nas je napustio pozorišni, filmski i televizijski glumac Radoje Čupić (86).

Radoje Čupić, čuveni srpski glumac, umro je 23. marta, a biće sahranjen u sredu 25. marta na Gradskom groblju u svom rodnom Novom Sadu.

Ćerka Radoja Čupića, Sara, obratila se ocu nežnim pismom.

- Upravo ti zveči alarm za lekove, dakle, sedam sati je uveče. Telefon ti inače zvoni i stižu obaveštenja, kao da ćeš moći svima njima da odgovoriš. Ležim i razmišljam da li si ti zaista bio toliko čudesan čovek ili samo ja to mislim jer si moj tata? Ni ja na svoje poruke ne odgovaram, ali čitam šta ljudi pišu o tebi i oni kažu da si bio čudesan i dobar. Svi dodaju to dobar.

Bio si dobar i naivan. Neki su to koristili, među njima sam bila i ja. Znala sam da ako tebe nešto pitam, da će to sigurno moći. Znala sam da ako mene nešto zanima da ćeš ti to sigurno znati. Naučio si me svašta i ono najbitnije, a to je da se bez humora tone.

Tog dana, par sati pre nego što ćeš otići, ja sam proverila da li si zaista tu i znam da jesi bio tu, jer sam uspela da te zasmejem. Posle sam razmišljala da li si se pravio samo zbog mene, ali to nije bitno, jer to znači da si makar razumeo.

- Danas kada smo obavljali sve te silne administrativne obaveze, gledala sam kroz prozor auta svet kako živi svoj život i pitala se Bože kakvi su, zar ne znaju šta se desilo? Sada je sve mirno, ali ne onako kao kad gledamo film u tišini ili kad te nema jer si negde, radiš. Ovo je neki novi mir, samo tvoj. Mučio si se mnogo, hteo si još i nisi se dao, zato imam osećaj kao da te je neko uzeo. Ipak, kad god se pogledam u ogledalo vidim da si i dalje tu. Tvoja Šušumiga.

Život posvećen umetnosti

Radoje Čupić je rođen 3. februara 1958. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u klasi čuvenih profesora Dejana Mijača i Dimitrija Đurkovića.

Tokom svoje dugogodišnje i impresivne karijere, ostvario je više od 80 pozorišnih i oko 50 uloga na filmu i u serijama. Od 1985. do 1999. godine bio je član ansambla Narodnog pozorišta u Subotici, kao i Narodnog pozorišta u Somboru. Nakon toga, 1999. godine postaje stalni član Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, gde je bio prvak drame i obavljao funkciju direktora drame. Pored glume, uspešno se bavio i pozorišnom režijom.

Za svoj rad dobio je gotovo sve glumačke nagrade u Srbiji, među kojima se posebno ističu nagrada "Predrag Peđa Tomanović" i godišnja nagrada SNP-a za glumu. Gledaoci su imali prilike da ga prate i u popularnoj seriji "Ubice mog oca", a u javnosti se svojevremeno pisalo o njemu i nakon teške saobraćajne nezgode koju je izazvao.

Iz svog privatnog života, glumac je iza sebe ostavio troje dece i unuke