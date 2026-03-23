Preminuo glumac Radoje Čupić: Odigrao preko 100 uloga, poslednja bila u filmu "Žetva"

Autor Dragana Tomašević
Tokom karijere ostvario je preko 80 pozorišnih i 50 filmskih i televizijskih uloga.

Preminuo glumac Radoje Čupić Izvor: RTV

Glumac Radoje Čupić rođen je 3. februara 1958. godine u Novom Sadu. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju, a glumu je diplomirao na Akademiji umjetnosti u klasi profesora Dejana Mijača.

Tokom svoje impresivne karijere, kao pozorišni glumac ostvario je više od 80 uloga, dok je na filmu i televiziji zabilježio pedesetak rola. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta u Subotici, kao i Narodnog pozorišta u Somboru u periodu od 1985. do 1999. godine.

Od 1999. godine postao je stalni član Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, gdje je bio prvak drame, a obavljao je i funkciju direktora drame. Pored glume, uspješno se bavio i pozorišnom režijom.

Čupić je bio nosilac gotovo svih glumačkih nagrada u Srbiji, među kojima se izdvajaju nagrada "Predrag Peđa Tomanović" i godišnja nagrada SNP-a za glumu.

Zvanično se penzionisao u februaru 2023. godine, i to nakon 160. izvođenja predstave "Džandrljiv muž". Nakon odlaska u penziju, život je nastavio mirno, preselivši se u kuću na selu.

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ