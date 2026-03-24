Otkriveno kada i gdje će biti sahranjen Radoje Čupić

Istaknuti dramski umetnik i reditelj iz Novog Sada, Radoje Čupić, napustio nas je 23. marta u 68. godini, ostavljajući za sobom dubok pečat u našoj umjetnosti. Njegovi najbliži, saradnici i poštovaoci imaće priliku da mu odaju poslednju počast u srijedu, 25. marta.

Ceremonija uoči kremacije zakazana je za 14.15 časova na novosadskom Gradskom groblju.

Tokom svoje izuzetno bogate profesionalne putanje, na daskama koje život znače zabilježio je preko 80 nastupa, dok je pred kamerama u televizijskim i filmskim formatima odigrao oko pola stotine likova. Svoju pozorišnu karijeru gradio je u teatrima u Subotici i Somboru, da bi 1999. godine postao stalni član Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu.

Tamo se ostvario kao nosilac repertoara i rukovodilac dramskog sektora, a paralelno se uspješno bavio i režijom. Za svoj izvanredan talenat ovjenčan je najznačajnijim priznanjima u Srbiji, uključujući prestižnu nagradu "Predrag Peđa Tomanović", kao i godišnje priznanje SNP-a.