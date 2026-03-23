Ana Sević ide iz "Zvezda Granda"? Sanja Kužet se oglasila, otkrila kada se vraća na male ekrane

Voditeljka "Zvezda Granda" Sanja Kužet uživa u porodičnoj idili nakon što je u julu 2024. godine rodila trećeg sina, a sada je konačno riješila misteriju svog povratka na male ekrane.

Izvor: TV Pink / screenshot

Umjesto Sanje Kužet, na mjesto voditeljke je u "Zvezdama Granda", došla Ana Sević. Sanja je sada otkrila da ćemo je u punom formatu ponovo gledati od jeseni.

- Od septembra, od sledeće sezone, tako da proletjeće i to. Tako da polako privodite ovu sezonu kraju, izaberite onog najboljeg, odmorite se i to će čas posla da prođe, kao i ovo do sada - poručila je Sanja u "Grand specijalu".

Pogledajte slike Sanje Kužet s najstarijim sinom:

"Posao nigdje neće pobjeći"

Iako mnogima nedostaje njena energija na sceni, Sanja Kužet ističe da nimalo ne žali zbog odluke da napravi pauzu i posveti se najmlađem sinu i cijeloj porodici.

- Svjesna sam svakog dana, svakog sata provedenog sa njim i sa svojom djecom. Možda mnogo više nego ikada do sada. Zato sam svjesno donijela odluku da se posvetim svima njima i da u ovoj ulozi dozvolim sebi da uživam što je više moguće, priznala je iskreno Sanja i dodala da joj karijera u ovom trenutku s razlogom miruje:

"Moj stav je da je profesija tu i da ona neće nigdje pobjeći, a djeca nekako umiju mnogo brže da budu samostalna. To je bila moja odluka i ostajem pri tom stavu".

- Zaista volim ove ljude ovde i meni sve vezano za ovaj studio budi lijepe uspomene. Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi ovdje trebalo da budem manje srećna nego što sada jesam, ukoliko naravno izuzmemo Saletov odlazak, istakla je, dodajući da kao gledalac redovno prati novu sezonu takmičenja i podržava promjene i nove članove žirija koji unose novu energiju.