Pjevačica doživjela nezgodu u autu, hitno je prevezli u bolnicu: "Mislila sam da sam slomila vrat"

Pjevačica doživjela nezgodu u autu, hitno je prevezli u bolnicu: "Mislila sam da sam slomila vrat"

Autor Marina Cvetković
Džesi Džej hitno je prevezena u bolnicu nakon povrede u automobilu zbog koje je strahovala da je "polomila vrat".

Pjevačica doživjela nezgodu u autu, hitno je prevezli u bolnicu: "Mislila sam da sam slomila vrat" Izvor: Instagram/jessiej

Džesi Džej se trenutno nalazi u Kini u okviru svoje turneje "No Secrets Tour", a nezgodnu povredu zadobila je nakon što je udarila glavu o krov automobila.

Obraćajući se fanovima putem Instagrama, pjevačica hita "Price Tag" podijelila je snimak na kojem ulazi u crno vozilo nakon posljednjeg koncerta, uz priznanje da joj "nije smetalo da se zgužva pozadi".

Snimak zatim prikazuje Džesi u bolnici, gdje je podvrgnuta MRI skeniranju nakon povrede vrata. U dodatnom obraćanju, dok se nalazila iza bine na jednom od nastupa, Džesi je govorila o ozbiljnosti svog stanja.

Izjavila je: "Da, jednostavno ne mogu da pomjeram glavu. Dobro sam. Samo ću morati da uzmem neke ljekove protiv bolova i preguram to. Mislila sam da sam slomila vrat, ali nisam. Ali sam ozbiljno povrijedila vrat i leđa."

Kasnije, snimci prikazuju Džesi kako isprobava upečatljiv zlatni kombinezon i grli svog malog sina Skaja. Pjevačicu povreda nije spriječila da održi odličan nastup, pa se na snimcima vidi kako na sceni izvodi svoje najpoznatije hitove.

