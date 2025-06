Džesi Džej ima rak: Slavna pjevačica saopštila stravične vijesti samo dvije godine nakon mučne borbe za potomstvo

Džesi Džej prošla je pakao prije nego što je konačno uspjela da postane majka, međutim, njenu sreću prekinule su vijesti - otkriven joj je rak dojke.

Izvor: Instagam/jessiej

Britanska pjevačica Džesi Džej (37) šokirala je javnost kada je otkrila da joj je dijagnostikovan rani stadijum raka dojke. Ona se obratila svojim pratiocima emotivnim snimkom, otkrivši detalje dijagnoze i priznavši da se dugo dvoumila da li da ovu vijest podijeli.

"Želim to da podijelim sa fanovima i ljudima kojima je stalo do mene. Oduvijek sam bila osoba koja dijeli sve što joj se dešava. Prije nego što je pjesma No Secrets izašla, dijagnostikovan mi je rani rak dojke", rekla je Džesi na Instagramu.

Posebno je naglasila riječ "rani", rekavši:

"Rak je strašan u svakom obliku, ali držim se te riječi rano. Bila sam stalno na pregledima i testiranjima tokom ovog perioda."

Uskoro ide na operaciju

Objasnila je da želi da bude iskrena i otvorena, ne samo zbog sebe, već i zbog drugih.

"Iskreno, sebično, ne govorim dovoljno o tome. Ne obrađujem to u glavi, jer previše radim. Znam koliko mi je u prošlosti značilo kada sam dijelila teške trenutke. Ljudi su me tada podržavali i dijelili svoje priče", rekla je pjevačica.

U svom duhovitom stilu dodala je da "dobija novu priliku za grudi".

Izvor: Instagam/jessiej

"Vrlo dramatičan način da dobijete uvećanje grudi. Nestaću nakratko posle Summertime Ball festivala, koji se održava 15. juna. Moram na operaciju, a onda se vraćam s ogromnim si*ama i još više muzike", našalila se.

"Vaša djevojka treba zagrljaj"

U opisu videa Džesi se dodatno osvrnula na svoja osjećanja, priznavši da je teško uskladiti lijepe trenutke s ličnim borbama.

"Šalu na stranu… Znate da mi je humor mehanizam za preživljavanje, ali poslednja dva mjeseca bila su nevjerovatna. A uporedo s tim dešavalo se i ovo, što mi je dalo posebnu životnu perspektivu. Ali… Vašoj djevojci treba zagrljaj. Takođe, neću stvarno imati ogromne grudi. Ili možda hoću? Ne, ne… Moram da prestanem s forama", napisala je.

U komentarima su joj brojni prijatelji i fanovi uputili poruke podrške i ljubavi.

Ima dvogodišnjeg sina

Podsjetimo, Džesi Džej je u prošlosti prošla pakao kako tokom borbe za potomstvo, tako i u ljubavnim odnosima. Najviše se pričalo o njenoj vezi sa Čeningom Tejtumom. Par je više puta raskidao i mirio se, da bi na kraju rekli da im je bolje da ostanu prijatelji.

Međutim, kasnije je u javnost procurilo da raskid nije bio tako bajan. Naime, Džesi Džej je željela da ispuni svoju majčinsku ulogu sa Čeningom, a onda je saznala da boluje od endometrioze, kao i od Meinerove bolesti, zbog čega je morala da se oprosti od fanova i ugasi mreže.

Upravo u vrijeme kada je saznala da ima endometriozu, pokušavala je da se ostvari u ulozi majke sa Tejtumom, međutim, nakon spoznaje, on ju je ostavio, što ju je dodatno slomilo, a ovaj potez razočarao je mnoge.

Nakon njega uplovila je u vezu sa koreografom Maksom Pamom, ali je i ova veza pukla nakon što je doživjela spontani pobačaj, koji je teško podnijela.

Sreća joj se osmijehnula 2023. godine sa partnerom Čananom Kolmanom kada je dobila sina. Vijest je potvrdila dirljivim videom na Instagramu uz riječi: "Još uvijek ne mogu da vjerujem da si moj. Tek se navikavam na činjenicu da sam tvoja mama."