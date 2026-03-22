Zorana Pavić napadnuta na parkingu: Pjevačica doživela horor scenu, ispričala detalje incidenta

Pjevačica Zorana Pavić otvorila je dušu i govorila o neprijatnoj situaciji koju je nedavno doživjela na ulici, kada ju je napao nepoznati prolaznik, otkrivši i da joj je blizak prijatelj preporučio zaštitni sprej.

"Ispričala sam to ne da bih privukla pažnju, već zato što je bila tema intervjua. Htjela sam da budem korisna ljudima i da povedu računa. Drug mi je predložio sprej, naročito nama ženama da ga imamo – ne može da povrijedi napadača, ali može da ga spriječi da uradi nešto nedolično", kazala je Zorana.

Kako je navela, situacija je bila veoma neprijatna.

"Bilo je neprijatno. Nijesam njanjava, ne prenemažem se. Vratila sam se sa puta, imali smo predstavu, došli kombijem, pa svako u svoj auto i kući. Imam svoje parking mjesto, on je kucao, otvorila sam prozor i rekao je da ga odvezem 500 metara. Ja sam mu rekla: 'Pa, prošetajte', a onda je počeo da udara u auto. Pritisnula sam sirenu, počela su da se pale svjetla, svuda ima kamera. Da sam izašla, da me je udario u glavu – šta tu onda znače kamere ako te neko povrijedi ili opljačka?", ispričala je ona.

Ovo nije jedini slučaj

- Dogodila mi se situacija da sam izašla iz auta, bila sam u štiklama. Dok sam zaključavala, takvom brzinom je prošao da mi je skinu torbu sa ramena. Tu mi se nalazilo nešto što nije moje, nešto za sestru. Tada sam vjerovatno glupo viknula: "Policija!", ali je to doprinjelo tome da momci koji su bili na autobuskoj stanici dotrče, oni su ga stigli... - pričala je Zorana u emisiji "Premijera - Vikend specijal".