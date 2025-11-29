"Zbog duga sam se razboljela": Zorana Pavić pozajmljivala novac, priznala da je i dalje dužna

Zorana Pavić otkrila je da je u dugovima, pa objasnila zbog čega je pozajmljivala novac.

Zorana Pavić prisjetila se najtežeg perioda u svom životu. Pjevačica se 2008. godine zadužila kako bi kupila stan i organizovala koncert u Sava Centru, što je u jednom trenutku dovelo i do ozbiljnog narušavanja njenog zdravlja.

Zorana je kasnije učestvovala u rijalitiju „Farma“. Nedavno je otvorila dušu i otkrila šta je zapravo motivisalo njen ulazak u ovaj popularni televizijski program.

"Pozajmila sam novac od prijatelja za koncert, pa sam onda uzela i stambeni kredit u banci u švajcarskim francima. Zbog tog duga sam se razboljela! Bila sam pod velikim stresom i dobila hormonski poremećaj, zbog kog sam imala mnogo zdravstvenih problema. Ušla sam u 'Farmu' da bih izašla iz dugova, ali ni tada nisam riješila problem jer mi je honorar isplaćen u ratama. Još nisam vratila sve dugove. Kada se to bude desilo, taj dan ću da slavim kao svoj drugi rođendan. E, onda ću opet da napravim koncert u Centru Sava, taman da se ponovo uvalim u dugove... Najslađe se smijem na svoj račun", rekla je tada pjevačica.

"Imala sam dve velike ljubavi i uspjela sam da ih sačuvam od očiju javnosti. Nije lako biti moj muškarac! Veza sa mnom podrazumijeva da na sve javne događaje idem sama, a ne sa onim sa kim se zabavljam. To partnerima može da smeta", istakla je ona i prokomentarisala svoj odnos Baneta Vidakovića:

"On je glumčina i posebno biće koje mnogo volim, ali nas dvoje nikad nismo bili u vezi. Kada su mediji o tome pisali, lepo je rekao da nas veže nežno prijateljstvo. U meni će uvijek imati prijatelja."