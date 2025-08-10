"Jela sam samo limun i pila vodu": Zorana Pavić otkrila kako je smršala 30 kilograma

Pjevačica nikada nije izgledala bolje.

Zorana Pavić se ne libi da prizna da njena kilaža nije bila na zavidnom nivou, zbog čega je odlučila da pređe na režim ishrane koji će joj pomoći da skine višak kilograma i poboljša svoje zdravstveno stanje.

Za relativno kratko vrijeme, Zorana je uspjela da smrša čak 30 kilograma, i to bez izgladnjivanja. Svoje tijelo je dovela do zavidne forme, a danas rado dijeli savjete i priča o svom iskustvu, kako bi i drugima pomogla da postignu slične rezultate.

"Potpuno sam se odrekla slatkiša, uzmem ih vrlo rijetko samo da mi šećer ne bi otišao u 'aut', što bi rekli mladi. Više manjih obroka dnevno, ali poenta je u barenom povrću i mesu, uz ribu koja može da bude i tuna iz konzerve i pastrmka", rekla je ona jednom prilikom.

Pored regulisane ishrane Zorana je u svoje navike ubacila i redovne treninge. Ipak, početnička greška skupo ju je koštala, te je javno dala savjet svima onima koji se bore sa istim problemom.

"Jela sam samo živ limun i pila vodu, što ne savjetujem nikome. Padala sam u nesvijest, nisam mogla da vozim. Nikako ne koristite samo limun, a to je ova ludača uradila i pretekla", izjavila je svojevremeno Zorana.

"Nisam se ugojila, nego nadula"

"U vrijeme kad je trebalo najviše da radim, ja sam imala hormonski poremećaj. Nisam se ugojila, nego sam samo bila naduvena. Vjerujem sa ovom distancom da ću i te repove koji su mi ostali rešiti, jer sam neko ko ne odustaje", priznala je Pavićeva.

Otkrila da ima velike dugove

"Moji dugovi nisu tema za smijanje, ali duh nas je održao, u to vjerujem. Kada pričam o tome, mislim da smo još bliži sa gledaocima. Ja dugo o nekim stvarima nisam pričala javno, dok nisam prepoznala taj lični momenat, odgledala sam intervjue nekih ljudi koje zaista poštujem i mudro zbore, pa su mi mnogo pomogli. I onda mislim da treba da se približimo ljudima, možda im olakšamo pričom", priča ona i dodaje

"Ali posle toga sam se razboljela jer sam se organizovala da ispoštujem sve te ljude koji nisu krivi što se to meni dogodilo i onda sam se - što bi naš narod rekao - uvalila", iskrena je Zorana.