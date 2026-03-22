"Teško mi je da se naviknem na njegov način života": Ovako je Milena govorila o vezi sa Bakom Prasetom prije raskida

Milena Stamenković i Baka Prase više nisu u vezi, potvrdio je jutjuber.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase raskinuo je sa atraktivnom Novosađankom Milenom Stamenković, koja je poznata korisnicima društvenih mreža kao Tiktokerka.

Milena je svojevremno otkrila kako je počela njihova ljubav i kako su se ona i Baka Prase upoznali.

"To je bilo ljeto 2021. godine u restoranu u na tvrđavi u Novom Sadu. Našli smo se na poslovnom sastanku. Ja sam došla sa drugaricom, on sa svojim društvom. U tom periodu je bilo planirano da se pojavim na Reši Tv-u gde bih imala svoju emisiju inspirisanu Larom Kroft kao i segment u kojem bih vodila vremensku prognozu", napisala je ona, a na pitanje da li je bilo teško privići se na njegov način života iskreno je poručila.

"Jeste, mislim da se i dalje navikavam."

"Najviše bih voljela da svi možete da ga vidite kroz moje oči. Za mene najbolji na svijetu", rekla je Milena.

Milena je pet godina mlađa od Bogdana, a jedan period je provela u Americi.

"Ti si meni i tad bila dobra. U stvari ne, ti si ovde, 2014. godine imala 13, ja sve mislim ti moje godište", rekao je on, što znači da je Milena 2001. godište, dok je Bogdan rođen 1996. godine.

Inače, Milana je otkrila da je radila u Americi i da je za par mjeseci zaradila ogromnu sumu novca.

"Zaradila sam 20.000 evra za 4 meseca", rekla je tiktokerka.