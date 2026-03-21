Stanija Dobrojević javno izvrijeđala voditeljku Pinka

Stanija je bila nemilosrdna prema Ivani, koja je u više navrata vodila polemike oko starlete u Eliti 9, što joj je i posao.

Starleta Stanija Dobrojević podigla je veliku prašinu u javnosti neposredno pred ulazak u rijaliti "9 Elita“, kada je javno uputila kritike na račun voditeljke Ivane Šopić.

U jeku priprema za ulazak u popularni rijaliti format, Stanija je putem društvenih mreža odlučila da se osvrne na polemiku koja se vodila o njoj i poslovanju njenog brenda. Tom prilikom nije štedjela riječi, pa je jasno stavila do znanja šta misli o komentarima i kritikama koje su dolazile sa raznih strana, uključujući i komentare Ivane Šopić.

Stanija Dobrojević je, naime, na Instagramu stavila tačku na kvalitet njenog brenda, te priznala da joj je djelimično Asmin Durđžić na početku pomogao u finansiranju istog.

"Gledam i ne vjerujem kakva se polemika vodi oko mog brenda i gdje se proizvodi. Problem Kina? Moj brend je američki i radi sa fabrikama koje koriste posljednje generacije materijala i mašina, a to je danas upravo Kina. Razlika je samo u tome ko ide u Kinu po jeftinoću, a ko na vrhunski kvalitet. Razumijem da neko poput Aneli zna samo za Temu i Shein. Ali da 'voditeljka' Ivana Šopić ne pravi razliku između jeftine robe i vrhunske proizvodnje, to je već ozbiljan nivo ograničenosti", napisala je, pa nastavila:

"Nije problem ni u brendu ni u Kini, nego u tome šta neko zna i na šta je navikao. Kina je danas vrh svjetske industrije. Samo je pitanje da li biraš jeftinoću ili najviši kvalitet. I da, u brend je uložena ogromna cifra, jer ja radim proizvodnju – sa najjačim fabrikama gdje si uslovljen količinama. Kada kažem proizvodnja, to znači da se kolekcija radi za mene, a ne da se na postojeće komade lijepi logo. To je ogromna razlika. I za sve postoji dokaz i faktura. Za pojedine koji se usude da dalje polemišu postoji i sud."

"I za kraj, voljela bih da se makar u periodu mog boravka u Eliti 9 i pitanja novinara podignu na viši nivo. Jer ovakve rasprave, poput ovih koje vodi Ivana Šopić, zaista vrijeđaju inteligenciju. Ne bih voljela da u rijalitiju objašnjavam osnovne stvari onima koji bi to već trebalo da znaju", brutalna je bila Stanija.