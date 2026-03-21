Stanija je bila nemilosrdna prema Ivani, koja je u više navrata vodila polemike oko starlete u Eliti 9, što joj je i posao.
Starleta Stanija Dobrojević podigla je veliku prašinu u javnosti neposredno pred ulazak u rijaliti "9 Elita“, kada je javno uputila kritike na račun voditeljke Ivane Šopić.
U jeku priprema za ulazak u popularni rijaliti format, Stanija je putem društvenih mreža odlučila da se osvrne na polemiku koja se vodila o njoj i poslovanju njenog brenda. Tom prilikom nije štedjela riječi, pa je jasno stavila do znanja šta misli o komentarima i kritikama koje su dolazile sa raznih strana, uključujući i komentare Ivane Šopić.
Stanija Dobrojević javno izvrijeđala voditeljku Pinka
Stanija Dobrojević je, naime, na Instagramu stavila tačku na kvalitet njenog brenda, te priznala da joj je djelimično Asmin Durđžić na početku pomogao u finansiranju istog.
"Gledam i ne vjerujem kakva se polemika vodi oko mog brenda i gdje se proizvodi. Problem Kina? Moj brend je američki i radi sa fabrikama koje koriste posljednje generacije materijala i mašina, a to je danas upravo Kina. Razlika je samo u tome ko ide u Kinu po jeftinoću, a ko na vrhunski kvalitet. Razumijem da neko poput Aneli zna samo za Temu i Shein. Ali da 'voditeljka' Ivana Šopić ne pravi razliku između jeftine robe i vrhunske proizvodnje, to je već ozbiljan nivo ograničenosti", napisala je, pa nastavila:
"Nije problem ni u brendu ni u Kini, nego u tome šta neko zna i na šta je navikao. Kina je danas vrh svjetske industrije. Samo je pitanje da li biraš jeftinoću ili najviši kvalitet. I da, u brend je uložena ogromna cifra, jer ja radim proizvodnju – sa najjačim fabrikama gdje si uslovljen količinama. Kada kažem proizvodnja, to znači da se kolekcija radi za mene, a ne da se na postojeće komade lijepi logo. To je ogromna razlika. I za sve postoji dokaz i faktura. Za pojedine koji se usude da dalje polemišu postoji i sud."
Stanija Dobrojević javno izvrijeđala voditeljku Pinka
"I za kraj, voljela bih da se makar u periodu mog boravka u Eliti 9 i pitanja novinara podignu na viši nivo. Jer ovakve rasprave, poput ovih koje vodi Ivana Šopić, zaista vrijeđaju inteligenciju. Ne bih voljela da u rijalitiju objašnjavam osnovne stvari onima koji bi to već trebalo da znaju", brutalna je bila Stanija.