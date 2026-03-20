Pravio svadbu za 460 ljudi, žena ga prevarila sa najboljim drugom: Pjevač tek nakon 12 godina saznao gorku istinu

Vijest o razvodu pjevača Darka Filipovića i njegove supruge Jasmine odjeknula je 2023. godine kao bomba, ostavivši javnost u potpunom šoku.

Ljubavna priča Darka Filipovića i Jasmine počela je sasvim slučajno, kada su se upoznali u automehaničarskoj radnji njenog brata u Nišu. Pjevač je priznao da mu se Jasmina dopala na prvi pogled, a već nakon nekoliko dana zabavljanja znao je da je ona osoba sa kojom želi da provede život.

Posle nešto više od godinu dana veze, Darko je u potpunoj tajnosti isplanirao romantičan čin i zaprosio je na putovanju na Tajlandu. Ovu odluku su krili od svih, pa su porodice za radosne vijesti i planove o venčanju saznale tek po njihovom povratku u Srbiju, što je izazvalo suze radosnice.

Gala veselje od 12 sati i pola estrade u Leskovcu

Iako su prvobitno željeli da sudbonosno "da" izgovore u Beogradu, odlučili su se za Darkov rodni Leskovac, jer je većina gostiju dolazila sa juga Srbije. Napravili su spektakularnu svadbu sa čak 460 zvanica.

Mladi par se na vječnu ljubav prvo zakleo u leskovačkoj crkvi Odžaklija, nakon čega je uslijedilo građansko venčanje u luksuznom restoranu.

Prvi mladenački ples odigrali su uz čuvenu baladu Brajana Adamsa "I Do It For You", a zabava uz najkvalitetniju hranu i skupocjena vina iz inostranstva trajala je više od dvanaest sati. Slavlje je uveličao i veliki broj pjevačevih kolega sa estrade, među kojima su bili Darko Lazić, Milica Todorović, Slavica Ćukteraš i Milan Dinčić Dinča, dok je za sjajnu atmosferu bio zadužen lokalni bend "Bumerang 016".

Prevara sa drugom i krah braka

Iako su godinama na društvenim mrežama i javnim događajima djelovali kao primjer stabilnog i harmoničnog para, iza kulisa su počele da se pojavljuju pukotine. Nesporazumi su vremenom doveli do emotivnog udaljavanja, a sve je kulminiralo šokantnim saznanjem o nevjeri.

Nakon 12 godina naizgled idiličnog braka, uslijedio je bolan krah kada je pjevač javno otkrio da mu je supruga srušila svijet prevarivši ga sa čovjekom kome je najviše vjerovao, njegovim najboljim prijateljem.

Pjevač je nakon razvoda bez zadrške progovorio o paklu kroz koji je prošao.

"Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili", izjavio je tada Filipović za medije.

