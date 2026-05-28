Spremno 10 tužbi protiv Bore Santane: Ni ne sluti šta ga čeka kad izađe iz Elite

Porodica Anastasije je pogođena Borinim uvredama, posebno kada je spomenuo njenog preminulog strica.

Izvor: Youtube printscreen / Pink

Sinoć se u program uživo u emisiji "Pitao BIH za druga" uključio Ognjen, najbolji drug Anastasije Brčić koji je govorio za javnost o njenom odnosu s Borom Santanom. On je otkrio da Boru čekaju tužbe kada izađe iz Elite.

"Ja Anastasiju uopšte ne mogu da prepoznam, ne samo ja već i njena porodica. Mi ne možemo da povjerujemo šta slušamo i koje riječi ona izgovara, to je strašno. Mislim da Bora iz nje izvlači ono njeno najgore, a opet bi on trebao da je pusti i da joj malo objasni neke stvari. On sebi ne smije da da za pravo da izgovara onakve uvrede i spominje mrtve, to je strašno" rekao je Ognjen.

Kako njena majka i sestra reaguju kada ih Bora opsuje? - upitao je voditelj.

"Stresno, to je porodica koju treba svako da poštuje i to će vam svi reći. Ljudi nisu u tom svijetu, oni su zgroženi i ne vjeruju šta slušaju. Mnogo ih je povrijedilo i jako dobro su zapamtili ono što je Bora izjavio, a to je kad je spomenuo Anastasijinog mrtvog strica i to im je sigurno nešto najgore što je izgovorio za sav ovaj period" rekao je Ognjen.

"Njeno ponašanje je apsolutno katastrofa"

"Rekao si da Bora smireno treba da priča sa Anastasijom, a da li smatraš da je moguće da priča s njom na taj način, jer ona kad uđe u crveno takođe svašta kaže i divlja?" upitala je Maša.

"Njeno ponašanje je apsolutno katastrofa. Ja ne znam šta da kažem, sem da mislim da između njih postoji neka ljubav obzirom da se oni posle svake katastrofe vrate jedno drugom. Moraju da paze šta pričaju, sve ima na portalu šta sam rekao za Borine riječi. To je jedan bolestan odnos kad oni krenu onako da se svađaju, to je strašno" otkriva Ognjen.

10 tužbi je spremno

"Šta ćete uraditi ukoliko ona nakon Elite ostane s njim?" upitala je Maša.

"Moraće da se obavi ozbiljan razgovor i sa porodicom i sa svima. Ja nisam obustavio tužbe, to se nastavlja, iako su oni zajedno, samo što ću pustiti nju da odluči kada izađe. Trenutno imamo deset aktivnih tužbi protiv Bore" dodaje Ognjen u emisiji ''Pitao BIH za druga''.



