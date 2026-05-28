U napadu nožem na železničkoj stanici u Vinterturu povređene su najmanje četiri osobe, a policija istražuje motive napadača.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Najmanje četiri osobe povrijeđene su u napadu nožem na željezničkoj stanici u gradu Vintertur, nedaleko od Ciriha u Švajcarskoj, prenijeli su lokalni mediji.

Prema prvim informacijama, napadač je na stanici nasrnuo na prolaznike nožem, a svjedoci tvrde da je tokom napada uzvikivao "Alahu akbar".

Policija je odmah nakon incidenta ogradila područje oko stanice, dok su na lice mjesta stigle brojne hitne službe, uključujući policiju i vozila Hitne pomoći.

At least 4 people injured in a stabbing attack at a train station in Winterthur, Switzerland.



The attacker was reportedly shouting "Allahu Akbar."



Napad se dogodio nešto prije 8:30 sati po lokalnom vremenu. Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policijskih vozila, a ispred stanice postavljen je zaštitni paravan.

Jedan od svjedoka rekao je za lokalne medije da je učitelj stao ispred grupe školske djece koja su se u tom trenutku nalazila u blizini, pokušavajući da ih zaštiti od napadača.

Za sada nije poznato da li je osumnjičeni uhapšen niti kakvo je zdravstveno stanje povrijeđenih osoba. Švajcarska policija sprovodi istragu kako bi utvrdila okolnosti i motive napada.

