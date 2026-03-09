logo
Đorđe David potkačio JK i Bosanca: "To dosta govori o ljudima, zaborave na one koji su im činili"

Autor Marina Cvetković
0

Nekada je dijelio sa njima stolice u žiriju Zvezda Granda, a evo šta je sada rekao o Karleuši i Bosancu.

Đorđe David potkačio JK i Bosanca Izvor: MONDO/Youtube/Pinkove zvede/printscreen/Youtube printscreen / Pinkove zvezde

Đorđe David je ostao u žiriju Zvezda Granda, dok su pojedine njegove kolege promijenile stolice, te sada žiriraju kandidate u Pinkovim zvezdama.

Pjevač se sada dotakao Jelene Karleuše i Bosanca, te iznio kakvo mu je mišljenje sada o njima:

Đorđe David potkačio Jelenu Karleušu i Bosanca | Mondo #mondoportal #zvezdegranda

On je potom prokomentarisao suparničko muzičko takmičenje, a Između ostalog, istakao je da je njima "fokus na kandidatima":

Pogledajte

"Nama je ipak fokus na kandidatima": Djordje David urnisao Pinkove zvezde i njihov ziri
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Đorđe David Jelena Karleuša Bosanac

