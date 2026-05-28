Maneken iz spotova Severine i Sandre Afrike osuđen na 22 godine zatvora: Zvjerski pokušao da ubije policajca

Bivši maneken Marino Milićević dobio je 22 godine zatvora za pokušaj ubistva policajca u Splitu.

Izvor: Youtube printscreen/ Sandra Afrika

Bivši maneken Marino Milićević osuđen je na 22 godine zatvora zbog pokušaja teškog ubistva policajca Slavka Matasa u pritvoru u Splitu. Milićević je prošlog jula zvjerski, čak 13 puta, nožem izbo policajca po glavi, vratu i tijelu, a potom je skinuo njegovu krvavu košulju i pokušao da pobjegne. U bjekstvu su ga jedva savladala četvorica interventnih policajaca.

Sudsko vijeće, na čelu sa sudijom Teom Budimlić, odredilo mu je i obavezno liječenje od zavisnosti, budući da je Milićević priznao da se drogira već 10 godina, a u trenutku napada bio je pod uticajem amfetamina i tableta. Skandalozan napad snimile su i nadzorne kamere.

Pogledajte njegove fotografije:

"Ovo je napad na cio sistem. Postupali ste podmuklo i bešutno. Iskoristili ste čovjeka koji vam je izašao u susret i poveo vas u toalet, a onda ste ga napali s leđa. Niste prestali ni kada je pao, već ste se vraćali i još brutalnije ga ubadali", navela je sudija u obrazloženju presude, dodajući da njegovo kajanje nije bilo iskreno.

Filmsko bjekstvo iz stanice

Milićević je prvobitno priveden zbog iznude i protivpravnog lišenja slobode. Tokom ispitivanja je zamolio da ode do toaleta, a onda je u susjednoj prostoriji među oduzetim stvarima pronašao džepni nož.

Nakon što je izmasakrirao policajca, napadač je obukao njegovu uniformu kako bi proparao pored obezbjeđenja. Specijalci su ga zaustavili na samom izlazu iz podruma jer im je bio sumnjiv pošto na glavi nije imao policijsku šapku.

Inače, Marino Milićević je javnosti poznat iz brojnih muzičkih spotova u regionu. Glumio je u ekranizaciji velikog hita pjevačice Severine, a sarađivao je i sa srpskom zvijezdom Sandrom Afrikom.