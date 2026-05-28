Američka Centralna komanda potvrdila je da je Iran izveo raketni napad na Kuvajt, uz pretnju dronovima, što dodatno eskalira tenzije u regionu.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da je Iran lansirao balističku raketu na Kuvajt koje su kuvajtske snage uspješno presrele.

"Ovo gnusno kršenje primirja od strane iranskog režima dogodilo se nekoliko sati nakon što su iranske snage lansirale pet jednosmernih dronova koji su predstavljali jasnu prijetnju Ormuskom moreuzu i regionu. Američke snage su uspješno presrele sve dronove, što je takođe spriječilo šesto lansiranje drona sa iranskog kontrolnog punkta u Bandar Abasu", piše se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X.

At 10:17 p.m. ET on May 27, Iran launched a ballistic missile toward Kuwait that was successfully intercepted by Kuwaiti forces. This egregious ceasefire violation by the Iranian regime occurred hours after Iranian forces launched five one-way attack drones that posed a clear… — U.S. Central Command (@CENTCOM)May 28, 2026

Centralna komanda SAD i regionalni partneri ostaju odmereni i oprezni dok nastavljaju da brane snage i interese od "neopravdane iranske agresije", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i četiri iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuskog moreuza, izjavio je američki zvaničnik.

