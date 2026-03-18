"Izvinjavam se, ali ovo stvarno nije u redu": Vlado Georgiev u poslednjem trenutku odložio koncert, odmah se oglasio

Koncert Vlade Georgieva u Skoplju pomjeren je na 24. april zbog godišnjice tragedije u Kočanima i Ramazanskog bajrama

Vlado Georgiev odložio je koncert u Sportskom centru Jane Sandanski u Skoplju, koji je bio zakazan za 20. mart, i pomjerio ga za novi datum 24. april.

Kako je pjevač objasnio, do promjene je došlo zbog "previda njegovog organizacionog tima", koji nije bio upoznat s tim da se termin poklapa sa danima obilježavanja godišnjice tragedije u Kočanima.

- Ove nedelje nije u redu da se pjeva. Barem tako mislim. Izvinjavam se, ali zaista nije u redu. Vidimo se 24. aprila, čekam vas ionako, bogami - poručio je Vlado Georgiev svojoj makedonskoj publici u kratkoj izjavi tokom boravka u Skoplju juče.

Uz sve to, sam dan koncerta pao je na vjerski praznik Ramazanski bajram, što je za pjevača bio dodatni razlog da ga pomjeri na 24. april.

- S nestrpljenjem iščekujemo dolazak i nastup Vlada Georgieva u Skoplju i izvinjavamo se zbog odlaganja koncerta. Obećavamo vam nezaboravnu zabavu i veče o kome će se dugo pričati - rekli su organizatori, napominjući da će karte važiti i za novi datum, kao i da, oni koji ipak žele da vrate kupljene karte, to mogu da učine.

Četrvti put napunio Arenu

Kantautor Vlado Georgiev nedavno je održao još jedan spektakularan koncert pred potpuno ispunjenom Arenom u Beogradu. Ovim nastupom Georgiev je ostvario izuzetan rezultat – čak četvrti put je napunio Arenu u periodu od samo tri mjeseca postavivši svojevrsan rekord.