logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Izvinjavam se, ali ovo stvarno nije u redu": Vlado Georgiev u poslednjem trenutku odložio koncert, odmah se oglasio

Autor Jelena Sitarica
0

Koncert Vlade Georgieva u Skoplju pomjeren je na 24. april zbog godišnjice tragedije u Kočanima i Ramazanskog bajrama

Izvor: MONDO/Ilija Isaković

Vlado Georgiev odložio je koncert u Sportskom centru Jane Sandanski u Skoplju, koji je bio zakazan za 20. mart, i pomjerio ga za novi datum 24. april.

Kako je pjevač objasnio, do promjene je došlo zbog "previda njegovog organizacionog tima", koji nije bio upoznat s tim da se termin poklapa sa danima obilježavanja godišnjice tragedije u Kočanima.

- Ove nedelje nije u redu da se pjeva. Barem tako mislim. Izvinjavam se, ali zaista nije u redu. Vidimo se 24. aprila, čekam vas ionako, bogami - poručio je Vlado Georgiev svojoj makedonskoj publici u kratkoj izjavi tokom boravka u Skoplju juče.

Uz sve to, sam dan koncerta pao je na vjerski praznik Ramazanski bajram, što je za pjevača bio dodatni razlog da ga pomjeri na 24. april.

- S nestrpljenjem iščekujemo dolazak i nastup Vlada Georgieva u Skoplju i izvinjavamo se zbog odlaganja koncerta. Obećavamo vam nezaboravnu zabavu i veče o kome će se dugo pričati - rekli su organizatori, napominjući da će karte važiti i za novi datum, kao i da, oni koji ipak žele da vrate kupljene karte, to mogu da učine.

Četrvti put napunio Arenu

Kantautor Vlado Georgiev nedavno je održao još jedan spektakularan koncert pred potpuno ispunjenom Arenom u Beogradu. Ovim nastupom Georgiev je ostvario izuzetan rezultat – čak četvrti put je napunio Arenu u periodu od samo tri mjeseca postavivši svojevrsan rekord.

Tagovi

Skoplje Kočani tragedija Bajram Vlado Georgiev koncert otkazan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ