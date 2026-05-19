Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević i poslanik Demokratske partije socijalista Oskar Huter ušli su danas u žučnu raspravu u Skupštini Crne Gore, razmjenjujući međusobne optužbe za povezanost sa kriminalnim i bezbjednosnim strukturama. Polemika je uslijedila nakon protesta DPS-a zbog odluke da parlament ne organizuje svečanu sjednicu povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti.

Tokom današnje sjednice Skupštine Crne Gore došlo je do oštre verbalne razmjene između poslanika DPS-a Oskara Hutera i lidera DNP-a Milana Kneževića. Knežević je kazao da je Huter “poslanik kavačkog klana”, nakon čega mu je Huter uzvratio optužbom da je “špijun Bezbjednosno-informativne agencije Srbije (BIA)”.

“Dignite glavu gore, ništa nije izgubljeno, ništa nije zaboravljeno. Pripremite trobojke iz 2006. jer će nam ubrzo trebati. Evo ja se nacionalno ne osjećam kao Crnogorac, pa pozivam frontmena Perpera da dođe da me išćera iz Crne Gore. Dođi Radunoviću, kućo junačka da me išćeraš iz Crne Gore i 185 hiljada nas koji smo glasali za nezavisnu Crnu Goru u federaciju sa Srbijom. Crna Gora je bila nezavisna i prije 21. maja 2006. godine. Nije njena nezavisnost počela sa Milom Đukanovićem, niti će se završiti sa Milom Đukanovićem“, rekao je Knežević u kako je istakao pristalicama zajedničke države.

Na to je reagovao Oslar Huter koji je kazao da Knežević nije tačno prenio riječi Radunovića.

Potom je Knežević optužio Oskara Hutera da je “poslanik kavačkog klana”, a Huter je njemu iz klupe dobacivao da je “Vučićev poslanik, špijun BIA”.

“Ako kažete javno u mikrofon da sam čovjek BIA, dobićete tužbu. Vi ste austrougarski špijun i nemate pravo da govorite o Crnoj Gori. Da Vi branite Crnu Goru, nestala bi kao 1916.”, kazao je poslanik DNP-a.

Huter je nazvao Kneževića saputnikom Mandića na opstrukcijo evropskog puta.

“Očekivao sam ovakvu nervozu. Kneževića je u ovo ugurao Mandić. Nervoza Kneževića nije usmjerena na mene nego na Vas, ja sam ovdje instrument”, rekao je Huter Mandiću.