Ivan se oglasio i otkrio kako se Jelena osjeća, ali i šta je prethodilo koncertu.
Pjevačica Jelena Tomašević hitno je hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Ona je na nastupu sve vrijeme sjedjela na stolici, što nije uobičajeno za nju, a neposredno pred koncert je otkrila da je imala virus.
Sada se oglasio i njen suprug, pjevač Ivan Bosiljčić, koji je otkrio da je Jelena dobro, a njegovo saopštenje je podijelila i sama pjevačica na svom profilu.
Bosiljčić se oglasio nakon što je Jelena hitno prebačena u bolnicu: Pjevačica se srušila na bini tokom koncerta
"Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, uslijed zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju. Ono što je najvažnije Jelena se sada osjeća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu", napisao je Bosiljčić.
Slošilo joj se na bini
Koncert pjevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je sinoć nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Ona je odmah prebačena u bolnicu.
Iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu.