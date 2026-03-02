logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosiljčić se oglasio nakon što je Jelena hitno prebačena u bolnicu: Pjevačica se srušila na bini tokom koncerta

Bosiljčić se oglasio nakon što je Jelena hitno prebačena u bolnicu: Pjevačica se srušila na bini tokom koncerta

Autor Đorđe Milošević
0

Ivan se oglasio i otkrio kako se Jelena osjeća, ali i šta je prethodilo koncertu.

Bosiljčić se oglasio nakon što je Jelena hitno prebačena u bolnicu Izvor: Instagram / jelenatomasevicofficial

Pjevačica Jelena Tomašević hitno je hospitalizovana nakon što joj je pozlilo na koncertu u Baru. Ona je na nastupu sve vrijeme sjedjela na stolici, što nije uobičajeno za nju, a neposredno pred koncert je otkrila da je imala virus.

Sada se oglasio i njen suprug, pjevač Ivan Bosiljčić, koji je otkrio da je Jelena dobro, a njegovo saopštenje je podijelila i sama pjevačica na svom profilu.

"Hvala svima na brizi i brojnim porukama podrške. U danima koji su prethodili koncertu, Jelena je imala virus i blagu malaksalost. Ipak, vođena velikim poštovanjem prema publici i željom da održi dogovoreni nastup, odlučila je da izađe na scenu. Nažalost, uslijed zdravstvenog stanja nije bila u mogućnosti da koncert privede kraju. Ono što je najvažnije Jelena se sada osjeća dobro i raduje se narednom susretu sa publikom. Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne medicinske pomoći Bar na brzoj reakciji, kao i svima koji su pružili pomoć i pokazali brigu", napisao je Bosiljčić.

Slošilo joj se na bini

Koncert pjevačice Jelene Tomašević u Baru prekinut je sinoć nakon što se iznenada srušila na bini Doma kulture. Ona je odmah prebačena u bolnicu.

Iako je dvorana bila ispunjena do poslednjeg mjesta, publika je uspjela da čuje samo jednu pjesmu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

jelena tomašević koncert pad bolnica ivan bosiljčić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ