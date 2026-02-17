Zdravko Dukić imao je samo riječi hvale za Veljka Ražnatovića.
Profesionalni MMA borac Zdravko Dukić javno je pohvalio sina Ceca Ražnatović, boksera Veljka Ražnatovića.
Dukić je uputio riječi podrške Veljku, naglasivši da je u pitanju sportista kojeg javnost često nepravedno potcjenjuje, uprkos njegovom radu, disciplini i rezultatima koje postiže u ringu.
"Dečko je ubica": Poznati MMA borac se obratio Veljku Ražnatoviću, zapalio mreže porukom
"Ovog dečka svi potcjenjuju, a dečko je ubica. Bogatiji od svih, a ćuti, radi i ulaže u sebe. Mogao je da bude 'mamin sin' i da živi lagodno do kraja života, ali je osnovao prekrasnu porodicu i ozbiljno se bavi boksom. Poštovanje", napisao je Dukić, pa dodao:
"Da je više ljudi poput tebe, a da nisu glumci, svijet bi bio ljepše mjesto."Izvor: Instagram/printscreen
Stigle su i dobre vijesti o njegovom stanju nakon teške povrede leđa prošle godine. Veljko se po svemu sudeći potpuno opravio u Rusiji, a divne vijesti prenio je jedan bokserski nalog na mrežama.
"Veljko Ražnatovic, uspješno se oporavio od neugodne povrede ledja i već dva mjeseca naporno trenira u Moskvi."
"Planirano je da u Rusiji boksuje "comeback" meč 24. februara, a ime protivnika saznaćemo u sledećih nekoliko dana", stoji u objavi.
Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi