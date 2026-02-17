logo
"Dečko je ubica": Poznati MMA borac se obratio Veljku Ražnatoviću, zapalio mreže porukom

Autor Ana Živančević
0

Zdravko Dukić imao je samo riječi hvale za Veljka Ražnatovića.

"Dečko je ubica": Poznati MMA borac se obratio Veljku Ražnatoviću, zapalio mreže porukom Izvor: Instagram/printscreen

Profesionalni MMA borac Zdravko Dukić javno je pohvalio sina Ceca Ražnatović, boksera Veljka Ražnatovića.

Dukić je uputio riječi podrške Veljku, naglasivši da je u pitanju sportista kojeg javnost često nepravedno potcjenjuje, uprkos njegovom radu, disciplini i rezultatima koje postiže u ringu.

Pogledajte fotografije Veljka Ražnatovića:

"Ovog dečka svi potcjenjuju, a dečko je ubica. Bogatiji od svih, a ćuti, radi i ulaže u sebe. Mogao je da bude 'mamin sin' i da živi lagodno do kraja života, ali je osnovao prekrasnu porodicu i ozbiljno se bavi boksom. Poštovanje", napisao je Dukić, pa dodao:

"Da je više ljudi poput tebe, a da nisu glumci, svijet bi bio ljepše mjesto."

Izvor: Instagram/printscreen

Stigle su i dobre vijesti o njegovom stanju nakon teške povrede leđa prošle godine. Veljko se po svemu sudeći potpuno opravio u Rusiji, a divne vijesti prenio je jedan bokserski nalog na mrežama.

"Veljko Ražnatovic, uspješno se oporavio od neugodne povrede ledja i već dva mjeseca naporno trenira u Moskvi."

"Planirano je da u Rusiji boksuje "comeback" meč 24. februara, a ime protivnika saznaćemo u sledećih nekoliko dana", stoji u objavi.

