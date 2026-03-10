Mještani Šušnjara su u nevjerici nakon što su pronađena tijela oca i sina. Policija istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Izvor: NezavisneBL/X

Među meštanima Šušnjara, kod Laktaša, zavladali su šok i nevjerica, nakon što su pronađena tijela oca i sina.

Prema nezvaničnim informacijama, tijela oca i sina su pronađena u garaži. Navodno je pucano iz pištolja.

Prema riječima komšija, čuli su da je na porodičnom imanju došlo do zločina.

"Nisu mi dali prići. Samo znam da su u tom momentu bili u kući otac i sin. Ko je na koga pucao, ne znamo", rekao je meštanin.

U Šušnjarima se nalaze jake policijske snage, a stiglo je i vozilo Gradskog groblja.

Komšije su ispričale da su u kući u kojoj se desio zločin živjeli supružnici sa sinom, a žena navodno nije bila tu. Kako kažu, stradali su otac Nenad R. (51) i sin Ljubiša R. (28).

Kako se saznaje od komšija, nastradali sin LJ.R. imao je oko 30 godina. Još uvijek zvanično nije poznato ko je na koga potegao obarač.

Komšija kaže da je bio u dobrim komšijskim odnosima sa ocem i sinom, te da je mladić svraćao kod njega.

Na pitanje novinara da li su imali problema u porodici, kratko je rekao: "Ma svaka porodica ih ima".

Okončan je uviđaj, tužilac je napustio lice mjesta. Nstradali N.R. bio je građevinski radnik, dok je njegov sin LJ.R. radio u Sloveniji i povremeno dolazio kući.

Mještani uglavnom nisu čuli pucnjavu.

"Žena je jutros otišla na posao. Otac i sin su bili sami. Djelovalo je kao da nešto rade u garaži. Ništa nije djelovalo sumnjivo", kazao je mještanin.

Još uvijek nije poznato na koji način je došlo do tragedije.

(Nezavisne/MONDO)