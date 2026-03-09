Na mjestu mrtav: Toni Cetinski 2017. pregazio čovjeka, vatrogasci morali da dižu "mercedes" sa tijela

Pjevač Toni Cetinski se našao na sudu zbog incidenta iz 2017. godine kada je pregazio čovjeka koji je ležao na ulici

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pevač Toni Cetinski našao se u centru skandala nakon otkazivanja koncerta u novosadskom Spensu, a javnost se dobro sjeća i incidenta iz 2017. godine kada je završio na sudu zbog stravične nesreće.

Cetinski je 3. novembra 2017. godine u Rovinju, izazvao nesreću u kojoj je stradao pješak Ibrahim Kevljanin (62), zvani Braco.

Pevač je bio optužen da je u Pustoj ulici u Rovinju, jednoj od najnepreglednijih ulica u starom dijelu toga grada, posle krivine naletio na čovjeka koji je ležao na putu i pregazio ga. Nesrećni muškarac podlegao je zadobijenim povredama. Muškarac koji je stradao je bio u alkoholisanom stanju, sa 3,46 promila alkohola u krvi i ležao je na ulici kada je Cetinski prešao preko njega.

Vatrogasci su tada morali da intervenišu da bi došli do tijela muškarca i podigli su "mercedes" koji se zaustavio na tijelu nesrećnog muškarca, pisali su tamošnji mediji.

"Učestvovao sam u nesrećnom slučaju za koji nisam odgovoran. Siguran sam kako će policija to i potvrditi nakon uviđaja", kratko je izjavio Cetinski nakon nesreće.

Otac Tonija Cetinskog je odmah nakon nesreće izjavio da nije sigurno da li je čovjek već bio mrtav, jer je sumnjano da je već ležao na ulici prije nego što je auto prešao preko njega.

U optužnici je navedeno da je za upravljačem Cetinski sjedio u zavaljenom položaju, što je pjevač negirao navodeći da mu je pozicija sjedišta ostala ista otkako vozi taj automobil.

Cetinski je u javnosti i na sudu izjavio da mu je žao što se ta nesreća dogodila, ali da nije mogao da utiče na razvoj situacije zbog nepreglednosti ulice i činjenice da uopšte nije vidio da čovjek leži na asfaltu.

Tokom suđenja, svi ispitani svjedoci potvrdili su da je ulica u kojoj se nesreća dogodila veoma uska i nepregledna, a posebno krivina gdje se nesreća dogodila, i da u trenutku nesreće u ulici nije bilo znaka za ograničenje brzine.

Šta je pisalo u optužnici? Pjevaču se stavljalo na teret da je, kršeći propise o sigurnosti u saobraćaju, izazvao nesreću sa smrtnim ishodom iz nehata, pisao je Index.hr i dodao da ukoliko bude optužen za ubistvo iz nehata, pjevaču prijeti kazna zatvora u trajanju do osam godina.

Cetinskom je oslobađajuću presudu izrekao Opštinski sud u Pazinu, a evo šta je rekao nakon nesreće:

"Ono što ti najviše ostane u sjećanju je taj trenutak nesreće i činjenica da ništa nisam mogao da uradim da to izbjegnem. Tu je i trenutak da nisam mogao pomoći čovjeku. To je ono što će mi ostati u glavi cio život - rekao je Cetinski po izlasku iz sudnice.

Mediji u Hrvatskoj su naveli da je u ovom predmetu bilo ključno vještačenje saobraćajnog vještaka Zvonka Ivašića koji je rekao da se "nije mogla utvrditi brzina kretanja automobila prije same nesreće jer nije bilo tragova kočenja". Vještak je potvrdio i da je ulica jako nepregledna, kao i krivina iza koje je ležao Kevljanin, i to pijan i u lošem zdravstvenom stanju, kao i da se automobil Cetinskog kretao brzinom manjom od 50 kilometar na sat.

Toni je za Gloriju ispričao i da je pokušao sam dizalicom da podigne auto nakon nesreće:

"Morate pažljivo da skrenete, pa gotov da stanete, kako biste mogli da uđete između dva zida i skrenete lijevo. Tako sam i uradio, veoma sporo, kao da izlazim iz parkinga. Odmah nakon skretanja osjetio sam da se nešto dogodilo ispod mog automobila. Pogledao sam i drugi put, iz drugog ugla i vidio ono što sam najmanje očekivao - čovjeka. Taj prizor ću cijelog života da pamtim", tvrdi pjevač.

Vidi opis Na mjestu mrtav: Toni Cetinski 2017. pregazio čovjeka, vatrogasci morali da dižu "mercedes" sa tijela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 26 / 26

Odmah je otrčao do frizerskog salona koji je preko puta i vikao da zovu policiju i Hitnu pomoć. Želio je sve da uradi kako bi spasao čovjeka čije je tijelo bilo prikovano pod njegovim automobilom. Otrčao je do prtljažnika i uzeo dizalicu kako bi podigao vozilo i oslobodio tijelo.

"Pokušao sam da uradim nešto da spasem čovjeka, ali nisam uspio. Ljekarka iz Hitne pomoći odmah po dolasku je konstatovala da nije davao znake života. Ta nemoć, da činjenica da ne mogu da mu pomognem, užasan je osjećaj", zaključio je Cetinski.

Prema vještakovom mišljenju, Cetinski je vozio brzinom od oko 33 kilometara na sat, ali nije mogao da precizira tačno kojom. Zna se samo da je Cetinski mogao da izbjegne nesreću da je vozio ispod 18,4 kilometra na sat i da je na vrijeme vidio Kevljanina i počeo da koči.

Vještak je rekao i da vozač koji vozi takav automobil kakav ima Cetinski mora na tom dijelu puta da pazi da ne "zakači" zgrade, jer je ulica preuska.

Jutarnji list je 2017, objavio nezvanične nalaze obdukcije, koji su pokazali da povrede koje je nesrećni čovjek zadobio nisu mogle da budu smrtonosne - Cetinski je navodno čovjeku prešao preko nadlaktice jedne ruke, koji navodno, sami po sebi, nisu smrtonosni.