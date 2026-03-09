logo
"Nama je fokus na kandidatima": Đorđe David urnisao Pinkove zvezde i njihov žiri

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Član muzičkog takmičenja Zvezde Granda Đorđe David, pecnuo bivše kolege pričajući o razlikama između njih i Pinkovih zvezda

Đorđe David urnisao Pinkove zvezde i njihov žiri

Pjevač, glumac i član žirija Zvezde Granda Đorđe David, pojavio se danas na snimanju nove emisije, kada je u razgovoru sa medijima progovorio o prijetnjama smrću koje dobija, ali i rivalskom takmičenju Pinkove zvezde.

U žiriju Pinkovih zvezda sjede i njegove bivše kolege iz Granda - Jelena Karleuša, Viki Miljković i Bosanac, a David nije birao riječi kada je pokušao da istakne razlike između ova dva formata.

Između ostalog, istakao je da je njima "fokus na kandidatima".

Poslušajte:

Đorđe David pinkove zvezde Zvezde Granda

