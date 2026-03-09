"Nama je fokus na kandidatima": Đorđe David urnisao Pinkove zvezde i njihov žiri

Član muzičkog takmičenja Zvezde Granda Đorđe David, pecnuo bivše kolege pričajući o razlikama između njih i Pinkovih zvezda
Pjevač, glumac i član žirija Zvezde Granda Đorđe David, pojavio se danas na snimanju nove emisije, kada je u razgovoru sa medijima progovorio o prijetnjama smrću koje dobija, ali i rivalskom takmičenju Pinkove zvezde.
U žiriju Pinkovih zvezda sjede i njegove bivše kolege iz Granda - Jelena Karleuša, Viki Miljković i Bosanac, a David nije birao riječi kada je pokušao da istakne razlike između ova dva formata.
Između ostalog, istakao je da je njima "fokus na kandidatima".
Poslušajte:
@mondo.zabava
"Nama je ipak fokus na kandidatima": Đorđe David urnisao Pinkove zvezde i njihov žiri | Mondo #mondoportal #zvezdegranda♬ original sound - Mondo Zabava