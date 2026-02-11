Skandal na novom Mostu na Adi, Đorđe David sve snimio: Čovek vozi u suprotnom smeru, pevač apelovao na nadležne

Vozač je, zatim, nasred brze saobraćajnice napravio polukružno

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Instagram printscreen/djordje_david

Roker Đorđe David sinoć oko dva sata iza ponoći našao se u neverovatnoj situaciji na Mostu na Adi, kada je prisustvovao ozbiljnom saobraćajnom incidentu. Primetio je vozača koji je automobilom išao u suprotnom smeru, čime je ugrozio sve učesnike u saobraćaju, što je odmah snimio i objavio na mrežama.

Pogledajte scene:

Đorđe David bio je zatečen prizorom, i poručio da bi nepoznati vozač morao da bude priveden, uz sumnju da je verovatno bio pod dejstvom alkohola.

Kako je objasnio, dok se kretao ka Novom Beogradu, ugledao je beli automobil koji se, umesto pravilnom trakom, kretao ka Topčideru – i to suprotnom stranom mosta.

- Sada je 01:47, ja sam na novom mostu preko Ade. Čovek je mrtav hladan ušao u suprotan pravac i evo ga okreće auto - rekao je uznemireni pevač u videu.

Đorđe nije krio svoj bes zbog neodgovornog ponašanja vozača.

- Ja ne mogu da verujem da neko toliko nema u glavi, a da ima vozačku dozvolu - izjavio je on.

Muzičar je dodao da je vozač ugrozio ne samo svoj život, već i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju, te je izrazio nadu da će policija reagovati.

- O Srbijo, majko, najlepša bajko. Da li imamo sreće da ovog čoveka koji je očigledno pijan, murija presretne negde, da ga ošure? - zapitao se roker dok je odlazio sa lica mesta.