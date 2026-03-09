logo
Đorđe David otkrio da mu žele smrt nakon fotke iz bolničkog kreveta: "4 miliona pregleda, nastala je čitava dževa"

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Đorđe David došao je danas na snimanje Zvzeda Granda, te otkrio šok poruke koje dobija.

Đorđe David otkrio da mu žele smrt nakon fotke iz bolničkog kreveta Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevač Đorđe David zabrinuo je javnost nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz bolničkog kreveta, na kojoj se vidi priključen na medicinske aparate.

Slika je izazvala brojne reakcije i zabrinutost njegovih pratilaca, koji su se odmah zapitali šta se dogodilo muzičaru.

Međutim, ubrzo je otkriveno da nema mjesta panici. Naime, sve je dio snimanja nove serije u kojoj roker ima ulogu, a dramatična scena zahtijevala je upravo ovakav kadar iz bolnice.

"Ozbiljno otrovan... borba za život! Hitno hospitalizovan u privatnoj klinici u Vinči ! Vjerujemo u njega... u Arizonu! Snimanje serije "Nasljedstvo"! - napisao je Đorđe David.

"Napravljena je dževa, 4 miliona pregleda jer ljudi ne pročitaju do kraja"

On je sada za MONDO ispričao šok reakcije nakon fotke:

Pogledajte

01:15
Djordje David otkrio da mu zele smrt nakon fotke iz bolnickog kreveta
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Tagovi

Đorđe David Zvezde Granda

