"Moje prezime joj je odskočna daska": Haris Džinović potvrdio, Đina počela da živi s dečkom

"Moje prezime joj je odskočna daska": Haris Džinović potvrdio, Đina počela da živi s dečkom

Autor Dragana Tomašević
0

Haris Džinović otkrio u kakvim je odnosima sa ćerkom

Haris Džinović potvrdio, Đina počela da živi s dečkom Izvor: djinadzinovic / Instagram

O odnosu Harisa Džinovića i njegove ćerke Đine dosta se priča, pogotovo nakon razvoda od Meline Galić, a i sam pjevač je govorio da postoje nesuglasice među njima.

On je sada otkrio kako je ona uspjela da napusti Dubai nakon što su tamo eskalirali sukobi sa Iranom.

- Imala je problem da izađe iz Dubaija, ali dobro je sada, ona je u Barseloni, tamo živi sa svojim dečkom. Moram da dodam, pričalo se o našim odnosima, a ljudi ne znaju šta se dešava u četiri zida, to su sve špekulacije", rekao je Haris i nastavio:

-  Moja ćerka je jako lijepa, i to svi kaži, ali odskočna daska joj je moje prezime, i ona se lijepo snalazi u tom poslu, i svaka joj čast. Takođe, moj sin i ja zajedno živimo, sjajno se slažimo. On je pokrenuo svoj biznis i ja mu dajem podršku, rekao je pjevač u emisiji Premijera vikend specijal.

Pogledajte Đinine najnovije slike:

