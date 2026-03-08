U videu su prikazane do sada realizovane aktivnosti na ovoj dionici, čijom izgradnjom će se unaprijediti saobraćajna povezanost, povećati bezbjednost saobraćaja i smanjiti gužve tokom turističke sezone.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Uprava za saobraćaj objavila je na svom zvaničnom YouTube kanalu novi video o napretku radova na izgradnji Bulevara Tivat – Jaz, jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata na crnogorskom primorju.

U videu su prikazane do sada realizovane aktivnosti na ovoj dionici, čijom izgradnjom će se unaprijediti saobraćajna povezanost, povećati bezbjednost saobraćaja i smanjiti gužve tokom turističke sezone.