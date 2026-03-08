U Crnoj Gori je registrovano 88.239 privrednih subjekata, a više od trećine njih nema nijednog zaposlenog

U Crnoj Gori čak 31.207 firmi nema nijednog zaposlenog, što može ukazivati na to da su neke od njih tek osnovane i čekaju poslovnu priliku ili početak realizacije posla, ali i na slučajeve u kojima vlasnici nijesu pokrenuli postupak gašenja, iako kompanije trenutno ne obavljaju aktivnu djelatnost. Prema podacima koje je portalu Bankar dostavila Poreska uprava – 36.407 preduzeća ima samo jednog zaposlenog. U najvećem broju slučajeva riječ je o kompanijama u kojima je vlasnik ujedno i jedini zaposleni.

Prema tim podacima, čak 31.207 firmi posluje bez ijednog zaposlenog, dok dodatnih 36.407 kompanija ima samo jednog zaposlenog. To znači da gotovo tri četvrtine svih registrovanih firmi u zemlji zapošljava najviše jednu osobu, što jasno pokazuje da crnogorsku privredu dominantno čine mikro-preduzeća i samostalne djelatnosti.

Dio čeka poslovnu priliku, dio nikada nije ugašen

Brojka od čak 31.207 firmi koje nemaju nijednog zaposlenog, može ukazivati na veliki broj neaktivnih ili takozvanih „uspavanih“ kompanija koje formalno postoje, ali ne obavljaju stvarnu poslovnu djelatnost. U praksi je čest slučaj da se firme registruju unaprijed, prije početka stvarne poslovne aktivnosti, pa vlasnici čekaju da se pojavi poslovna prilika ili prvi veći posao prije nego što počnu da zapošljavaju radnike.

Takođe, dio takvih firmi otvara se za realizaciju određenog projekta ili posla koji tek treba da počne, pa u trenutku registracije ili u početnoj fazi poslovanja nemaju zaposlene. Tek kada posao krene, kompanije počinju da angažuju radnike ili saradnike. Takođe, statistika o firmama bez zaposlenih često uključuje i novoosnovane kompanije koje su tek u fazi pokretanja poslovanja, kao i firme koje su registrovane za određeni posao koji tek treba da se realizuje.

Istovremeno, u registru ostaju i firme za koje vlasnici nijesu pokrenuli postupak njihovog gašenja, bilo zbog administrativnih procedura i troškova likvidacije, bilo zbog mogućnosti da firmu ponovo aktiviraju ukoliko se pojavi nova poslovna prilika.

Najviše firmi u Crnoj Gori ima samo jednog zaposlenog

Najveći broj firmi u Crnoj Gori ima samo jednog zaposlenog. Prema podacima Poreske uprave dostavljenim portalu Bankar, 36.407 privrednih subjekata posluje na taj način. U najvećem broju slučajeva riječ je o kompanijama u kojima je vlasnik ujedno i jedini zaposleni, što je čest model poslovanja kod mikro i malih biznisa. Takve firme najčešće posluju u sektorima usluga, konsultantskih djelatnosti, IT-a, marketinga ili građevine, dok se dodatni radnici često angažuju povremeno ili projektno, kroz ugovore o djelu, podugovarače ili saradnju sa drugim firmama, bez formalnog zapošljavanja.

Kada se posmatra struktura firmi koje zapošljavaju više radnika, broj preduzeća značajno opada. Tako 8.326 kompanija ima dva zaposlena, dok 6.711 firmi zapošljava između tri i pet radnika.

U kategoriji malih preduzeća, 2.690 firmi ima između šest i deset zaposlenih, dok 1.419 kompanija zapošljava između 11 i 20 radnika.

Još manji je broj firmi koje zapošljavaju veći broj ljudi. 875 privrednih subjekata ima između 21 i 50 zaposlenih, dok 297 kompanija zapošljava od 51 do 100 radnika.

U kategoriji srednjih i većih kompanija broj je znatno manji. 274 firme zapošljavaju između 101 i 500 radnika, dok 22 kompanije imaju između 501 i 1.000 zaposlenih.

Najvećih kompanija, sa više od 1.000 zaposlenih, u Crnoj Gori ima svega 11.

Podaci Poreske uprave pokazuju da je struktura crnogorske privrede izrazito oslonjena na mikro-biznise i samozapošljavanje. Iako je na papiru registrovano više od 88 hiljada privrednih subjekata, čak tri četvrtine njih nema nijednog zaposlenog ili ima samo jednog radnika. To pokazuje da najveći dio zapošljavanja u zemlji nosi relativno mali broj kompanija sa većim brojem zaposlenih, dok većinu poslovne scene čine male i mikro firme.