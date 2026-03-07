logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luna i Marko našli način da pobjegnu sa Maldiva: Čekaju da se ukrcaju u avion, stižu u Srbiju na njen 30. rođendan

Luna i Marko našli način da pobjegnu sa Maldiva: Čekaju da se ukrcaju u avion, stižu u Srbiju na njen 30. rođendan

Autor Marina Cvetković
0

Luna Đogani i Marko Miljković ostali su "zarobljeni" malo duže na Maldivima zbog haosa i rata na Bliskom istoku, a sada su krenuli put Srbije.

Luna i Marko našli način da pobjegnu sa Maldiva Izvor: Instagram printscreen / marko.miljkovic

Luna Đogani i Marko Miljković ostali su "zarobljeni" malo duže na Maldivima od planiranog, zbog haosa i rata na Bliskom istoku, a sada su krenuli put Srbije.

Posle nekoliko dana agonije i odlaganja letova, Marko i Luna su ostali u problemu, o čemu su se redvono oglašavali na instagramu, međutim poslednjom objavom pokazali su da su ipak našli let za povratak kući.

Sada se Luna, nikad srećnija oglasila i pokazala da su na aerodromu i da čekaju da polete ka Srbiji. Kako se može vidjeti, oni su smješteni u dio za putnike koji lete biznis klasom. Luna je pokazala kako uživa, ali i da ne krije sreću što će se napokon vratiti kući.

Nabavili nove karte

"Ljudi, hvala vam što brinete, ali vrijeme je da svi malo odahnemo. Našli smo rešenje i kroz par dana se vidimo u Beogradu. Moram da kažem da nam je moj brat Nemanja poprilično pomogao i bez njega teško da bi imali bilo šta do sada", napisao je Marko Miljković 4. marta na instagramu.

Pogledajte Lunine slike sa Maldiva:

Luna će inače sutra, 8. marta proslaviti 30. rođendan.

Možda će vas zanimati


Tagovi

Luna Đogani Marko Miljković Maldivi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ