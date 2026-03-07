Luna i Marko našli način da pobjegnu sa Maldiva: Čekaju da se ukrcaju u avion, stižu u Srbiju na njen 30. rođendan

Luna Đogani i Marko Miljković ostali su "zarobljeni" malo duže na Maldivima zbog haosa i rata na Bliskom istoku, a sada su krenuli put Srbije.

Posle nekoliko dana agonije i odlaganja letova, Marko i Luna su ostali u problemu, o čemu su se redvono oglašavali na instagramu, međutim poslednjom objavom pokazali su da su ipak našli let za povratak kući.

Sada se Luna, nikad srećnija oglasila i pokazala da su na aerodromu i da čekaju da polete ka Srbiji. Kako se može vidjeti, oni su smješteni u dio za putnike koji lete biznis klasom. Luna je pokazala kako uživa, ali i da ne krije sreću što će se napokon vratiti kući.

Nabavili nove karte

"Ljudi, hvala vam što brinete, ali vrijeme je da svi malo odahnemo. Našli smo rešenje i kroz par dana se vidimo u Beogradu. Moram da kažem da nam je moj brat Nemanja poprilično pomogao i bez njega teško da bi imali bilo šta do sada", napisao je Marko Miljković 4. marta na instagramu.

Luna će inače sutra, 8. marta proslaviti 30. rođendan.



