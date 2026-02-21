"Linčovaće nas": Mina i Kasper podijelili odlomak iz knjige, mreže gore, a tek da čujete naziv

Par je otkrio javnosti da pišu zajedničku knjigu a sad su odlučili da djelić svog štiva podijele sa pratiocima.

Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom

Pjevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper privukla su veliku pažnju javnosti svojom vezom, a on je nedavno morao da se vrati u Ameriku gde živi.

Par je otkrio javnosti da pišu zajedničku knjigu a sad su odlučili da djelić svog štiva podijele sa pratiocima. Kasper je sledeće riječi naveo uz napomenu "odlomak iz knjige 'Mi', koja se trenutno piše":

"Kada dvoje ljudi stoje jedno uz drugo bez interesa, bez kalkulacije, bez koristi, to je opasno za onaj svijet koji funkcioniše na koristi i lažima. Taj svijet će osuđivati ono što ne može da kontroliše ili ono na šta ne može da utiče. Podsmijevaće se svemu onome što ih podjseća da su i sami nekad bili hrabri, pa odustali", piše u objavi.

"Linčovaće sve ono što ih tjera da se zapitaju gdje su izgubili sebe. Naša najveća pobjeda nije u tome što nisu uspijeli da nas lažima razdvoje. Naša najveća pobjeda je u tome što nisu uspeli da nas pokvare", nastavlja se u objavi na Instagramu.

Ove njegove riječi je i Mina odmah podijelila na svom profilu, a različiti komentari se samo nižu.

Kasper je nedavno iz Amerike otkrio da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

"Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne mjeri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega", naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze sa njim.

"Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za cijeli život", dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.