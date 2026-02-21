logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Linčovaće nas": Mina i Kasper podijelili odlomak iz knjige, mreže gore, a tek da čujete naziv

"Linčovaće nas": Mina i Kasper podijelili odlomak iz knjige, mreže gore, a tek da čujete naziv

Autor Marina Cvetković
0

Par je otkrio javnosti da pišu zajedničku knjigu a sad su odlučili da djelić svog štiva podijele sa pratiocima.

Mina i Kasper podijelili odlomak iz knjige, mreže gore, a tek da čujete naziv Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom

Pjevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper privukla su veliku pažnju javnosti svojom vezom, a on je nedavno morao da se vrati u Ameriku gde živi.

Par je otkrio javnosti da pišu zajedničku knjigu a sad su odlučili da djelić svog štiva podijele sa pratiocima. Kasper je sledeće riječi naveo uz napomenu "odlomak iz knjige 'Mi', koja se trenutno piše":

"Kada dvoje ljudi stoje jedno uz drugo bez interesa, bez kalkulacije, bez koristi, to je opasno za onaj svijet koji funkcioniše na koristi i lažima. Taj svijet će osuđivati ono što ne može da kontroliše ili ono na šta ne može da utiče. Podsmijevaće se svemu onome što ih podjseća da su i sami nekad bili hrabri, pa odustali", piše u objavi.

"Linčovaće sve ono što ih tjera da se zapitaju gdje su izgubili sebe. Naša najveća pobjeda nije u tome što nisu uspijeli da nas lažima razdvoje. Naša najveća pobjeda je u tome što nisu uspeli da nas pokvare", nastavlja se u objavi na Instagramu.

Ove njegove riječi je i Mina odmah podijelila na svom profilu, a različiti komentari se samo nižu.

Kasper je nedavno iz Amerike otkrio da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

"Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne mjeri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega", naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze sa njim.

"Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za cijeli život", dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.

Tagovi

Mina Kostić kasper Mane Ćuruvija knjiga linč

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ