Mina Kostić se javno obratila Kasperu: Ne krije koliko joj nedostaje vjerenik, evo šta mu je poručila

Autor Ana Živančević
Mina Kostić posvetila je objavu svom vjereniku Manetu Ćuruviji.

Mina Kostić posvetila je objavu svom vjereniku Manetu Ćuruviji Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom

Mina Kostić uputila je emotivnu javnu poruku svom vjereniku Mane Ćuruvija Kasper, koji je nedavno napustio Srbiju i otputovao u Ameriku. Njihova ljubavna priča započela je putem društvenih mreža, a nakon dopisivanja i upoznavanja na daljinu, Kasper je doputovao u Srbiju kako bi Minu upoznao uživo.

Njihova veza ubrzo je postala ozbiljna, a sada, iako ih razdvaja okean, pjevačica je javno pokazala koliko joj partner nedostaje i koliko joj njihova ljubav znači.

Pogledajte fotografije Mine Kostić:

"Ti si moj mir u svijetu koji je često preglasan. Ne volim te zbog onoga što jesi, već zbog toga kakva ja postajem pored tebe. Smirenija, hrabrija, svoja... Volim te", napisala je Mina na Instagramu.

Zaposlila Kaspera

Podsjetimo, pjevačica je donela važnu odluku kada je riječ o karijeri - njen verenik Mane Ćuruvija Kasper od sada je i zvanično njen menadžer.

"Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umjesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne mjeri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega", poručio je Kasper.

Mina Kostić Mane Ćuruvija

