Katarina Živković uletjela u Amidži šou i prekinula program: Obratila se Editi sa sve teglom u rukama

Sinoć su kod Ognjena Amidžića gostovale sestre Indi i Edita Aradinović, koja je u drugom stanju. A desila se i neočekivana situacija.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Gledaoci su sinoć imali priliku da gledaju neuobičajeni Amidži šou. Ognjen je iznenadio sve otkrivši da je Kaća došla specijalno u studio kako bi se pozdravila sa koleginicom Editom Aradinović.

Atmosfera je dosegla vrhunac kada je Katarina Živković, kako je Ognjen i najavio, uletjela u studio, prekinula emisiju i poletjela Editi u zagrljaj. Razlog ovog neočekivanog upada bio je prelijep - Kaća je željela da javno čestita Editi trudnoću, a sa sobom je ponijela i vrlo specifičan i originalan poklon.

Iako su svi očekivali da će joj donijeti neki specijalan poklon poput cvijeća ili nekog drugog dara ona je pjevačici poklonila nešto autentično - teglu sa paprikama.

Tom prilikom, Katarina je objasnila simboliku svog poklona uz riječi koje su nasmijale sve prisutne:

"Morala sam zbog tebe da dođem. Da ti čestitam na trudnoći. Iako mnogi jedu krastavac, ja sam tebi donijela papriku, jer sam iz Leskovca", rekla je Katarina.

Ovaj gest nije ostao bez odgovora, a Edita je otkrila šta njena porodica misli o Kaći.

"Moja mama mi kaže: 'Ona Katarina Živković, svaka joj čast'", rekla je Edita vidno raspoložena. Zatim je Edita otkrila da je dobila privatnu poruku od Kaće koja je i te kako ganula.

"Mi ne moramo da se čujemo da bismo se razumjele", rekla je Edita.

Podsjetimo, Katarina Živković je sinoć pjevala u Bijeloj kući, kada je učesnicima rijalitija "Elita 9" priredila noć za pamćenje.