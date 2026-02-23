Edita Aradinović pokazala bebu na ultrazvuku: Pjevačica u petom mjesecu trudnoće ne krije da blista od sreće

Pjevačica je podijelila posebnu fotografiju na svom Instagramu.

Edita Aradinović trenutno je u petom mjesecu trudnoće, a sa svojim pratiocima podelila je emotivan trenutak – fotografiju bebe sa ultrazvuka. Sreću zbog onoga što vidi nije krila, pa je objava naišla na brojne čestitke i poruke podrške.

Pjevačica je istog dana pokazala i kako provodi trudničke dane, objavivši fotografiju sa treninga. Nakon što je nedavno otkrila da čeka djevojčicu, Edita je pozirala u sportskom izdanju, u uskim helankama i kratkom topu ističući trudnički stomak.

"Moja buba nasmijana", napisala je Edita u opisu fotke.

Podsjetimo, pjevačica Indi Aradinović ne krije sreću jer će postati tetka. Ona je pred kamerama MONDO portala progovorila o trudnoći svoje sestre Edite.

"Prošao je krizni dio trudnoće, što je bilo najvažnije da se sazna da je plod sasvim u redu, da li je ona zdrava trudnica. Hvala Bogu i jedno i drugo napreduje. Možemo da se radujemo i da pratimo njenu trudnoću. Jako velika i bitna uloga ove godine, postaću tetka", rekla je ona.