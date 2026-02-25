Editi Aradinović jednu stvar zamjera bivši sa kojim čeka bebu: Ostavio je trudnu, a ovo mu žestoko zasmetalo

Edita Aradinović gošća je emisije "Amidži šou", a sada se prvi puot dotakla svog bivšeg partnera sa kojim čeka dijete.

Izvor: Printscreen/Pink

Popularne sestre Aradinović, pjevačice Edita i Indi gostovale su zajedno u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorile su o Editinoj trudnoći.

Indi se veoma se raduje ulozi tetke

- Bolje vas našla, radujem se ulozi buduće tetke... Pratim Editine oscilacije, iako je drugo stanje. Ja mislim da treba da podijeli tu sreću i da uživa. Ona nema ograničenu trudnoću s nekim likom i da to treba da se krije, treba da radi sve javno i da uživa u trudnoći - poručila je Indi.

Izvor: Pink/PrintScreen

Potom je Edita progovorila o detaljima trudnoće:

- Vidi se, uzela sam odijelo da se to prikrije. Super se osjećam, čestitam i ja tebi Ognjene. Drago mi je da sam sa ovako divnim gostima, prvenstveno sa sestrom rođenom - rekla je Edita, a onda je otkrila da je ušla u peti mjesec:

- Ja sam ušla u peti mjesec... Djevojčica je, da, ja sam mnogo srećna i bukvalno nemam šta da kažem, imam samo puno topline i ljepote, ovo je za mene nešto novo. Meni je mama stalno govorila: "vidjećeš, drugo stanje", ja sam nervozna nekada i bijesna, to se odražava na saradnike i bend, ali žao mi je. Ušla sam u realizaciju albuma, jer neću raditi. Jesam, smislila sam ime.

Izvor: editaaradinovic/instagram

Edita dobila kritike od bivšeg dečka

- Dobila sam kritike od Nenada, oca djeteta, ja sam rekla da ne želim da kačim kako mi izgleda dijete, jer ne znam, možda ne želi da se slika ili šta već...Nenad mi je rekao: "Šta je s onim dogovorom da ne kačiš", a ja okačila dijete s ultrazvuka, napravila sam grešku i obrisala sam - rekla je pjevačica.

Pogledajte objavu pjevačice koju joj je zamjerio bivši:

Detalji raskida

Inače, Edita Aradinović stavila je tačku na ljubav sa Nenadom Stevićem iako je otac njenog djeteta. Vijest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice. Prema riječima izvora Kurira, odluka o razlazu nije donijeta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Edita je sada otkrila i detalje raskida:

- Nema šta, mi smo u sjajnim odnosima, samo nismo emotivni partneri. Nije do mene, to je zajednička odluka, mi smo u strava i top odnosima. To su neke stvari koje bih ja ostavila privatno za sebe. Od svega se pravi senzacija. Ja bih najviše na svijetu voljela da imam brak kao Žika i Jelena iz Zane - rekla je Edita i dodala:

- Apsolutno smo u sjajnim odnosima, ja sebe smatram emotivno nezrelom, ja moram mnogo da radim na sebi, pitanje je do kada ću ja raditi na sebi i na svojoj muškoj energiji, to je fatalno po mene. Nikad mi se u životu nije svidjela žena... Sve je kako treba, hvala bogu - otkrila je pjevačica, a onda je Indi prokomentarisala cijelu situaciju.

- Nemoj mene, ja bih bila jako gruba i osudila bih sve muškarce. Ja mislim da nema pravih muškarca i zato žene imaju tu mušku energiju. Sve je više nemuškaraca, aplauz muškarcima, čast izuzecima... - poručila je Indi.



