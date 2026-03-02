Dragana Katić potresnim govorom otpočela emisiju: S knedlom u grlu izustila jedno i sve rasplakala

Uz njene reči niko nije mogao da ostane ravnodušan.

Izvor: Youtube / Nikad nije kasno

Emisiju "Nikad nije kasno" emitovanu sinoć, pevački je otvorio Dejan Ćirković Ćira čuvenim hitom Bijelog dugmeta "Meni se ne spava". Posle njega, voditeljka Dragana Katić svima se obratila tužnim rečima.

- Hvala ti što si baš ti otvorio večerašnju emisiju. Danas je, večeras je prvi mart, dan kada obeležavamo godišnjicu odlaska našeg velikog prijatelja i stvaraoca. Našeg dragog kolege. Za vas poštovani gledaoci, čoveka koji vam je priredio neviđene televizijske spektakle. Našeg dragog Saše Popovića - s knedlom u grlu poručila je Dragana.

Izvor: Printskrin, Youtube/Nikad nije kasno

U studiju je na trenutak zavladala tišina, a onda je Dragana nastavila:

- Ovaj aplauz je upućen njemu i njegovom radu upravo iz studija jedan u kome je vrlo često, volimo da kažemo da je bio svedok zakivanja bukvalno svakog eksera i nastajanja u ovom studiju. Svega što je bilo. Dragi Saša, mislimo na tebe i dalje.

Za kraj, Dragana je otkrila da će u budućnosti sve emisije biti posvećene upravo Saši Popoviću, tvorcu kompletne produkcije.