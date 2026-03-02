Iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) UN izjavio je danas da su u američkim i izraelskim vazdušnim udarima ciljana nuklearna postrojenja Irana.
Skaj njuz prenosi da je ambasador kazao da je pogođen Natanz, postrojenje koje se koristi za obogaćivanje uranijuma, a nalazi se u pokrajini Isfahan u centralnom dijelu Irana.
Isti kompleks je oštećen i u američkim i izraelskim napadima u junu.
Rafael Grosi, generalni direktor IAEA, upozorio je da se "ne može isključiti mogućnost radiološkog curenja s ozbiljnim posledicama", uključujući evakuacije ljudi.
On je sitauciju ocijenio kao "veoma zabrinjavajuću" i dodao da još nije uspio da kontaktira iranske vlasti zadužene za nuklearni program, ali da se napori da se oni kontaktiraju nastavljaju.
SAD zahtijevaju da Teheran odustane od obogaćivanja uranijuma na svojoj teritoriji, što vidi kao put ka razvoju nuklearnog oružja u Iranu.
Mjesecima je IAEA zahtijevala da je Iran obavijesti o tome šta se dogodilo sa iranskim zalihama od 440 kilograma obogaćenog uranijuma nakon izraelsko-američkih napada u junu i da omogući potpuni nastavak inspekcija, uključujući i tri ključna objekta bombardovana u junu prošle godine: Natanz, Fordov i Isfahan.