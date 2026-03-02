Saša Kapor i Nikolina dobili su sina, a pjevač je sinoć organizovao slavlje u jednom prijestoničkom restoranu.
Estradni par Nikolina Kovač i Saša Kapor postali su bogatiji za još jednog člana, sina Simeona, a pjevač i pjevačica nisu krili sreću zbog dolaska prinove.
Kako i dolikuje, Saša je sinoć organizovao slavlje u jednom prestoničkom lokalu, gdje je okupio brojne prijatelje sa domaće javne scene, a sudeći po snimcima, slavlje je trajalo do kasno u noć.
Kapor okupio estradu povodom rođenja sina: Isplivali snimci sa slavlja, Andreana jedva drži bakšiš (Video)
Prvi su na slavlje pristigli poznati pjevači, Nikolinini i Kaporovi prijatelji - Jelena Kostov, Milan Dinčić Dinča sa suprugom Jelenom, Ana Sević sa mužem Danielom.
Kako se može vidjeti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Kapor nije štedio, a dok je Adreana Čekić pjevača čuveni hit Dragane Mirković Saša ju je kitio parama, a vidimo i ostale kolege koji snimaju i provode se.
Tražio blagoslov od crkve
Saša Kapor je od crkve tražio dozvolu kako bi se napravilo adekvatno slavlje, budući da je trenutno vrijeme posta.