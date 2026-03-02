logo
Kapor okupio estradu povodom rođenja sina: Isplivali snimci sa slavlja, Andreana jedva drži bakšiš (Video)

Kapor okupio estradu povodom rođenja sina: Isplivali snimci sa slavlja, Andreana jedva drži bakšiš (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Saša Kapor i Nikolina dobili su sina, a pjevač je sinoć organizovao slavlje u jednom prijestoničkom restoranu.

Kapor okupio estradu povodom rođenja sina Izvor: Tiktok/ estrada.nastupi/printscreen

Estradni par Nikolina Kovač i Saša Kapor postali su bogatiji za još jednog člana, sina Simeona, a pjevač i pjevačica nisu krili sreću zbog dolaska prinove.

Kako i dolikuje, Saša je sinoć organizovao slavlje u jednom prestoničkom lokalu, gdje je okupio brojne prijatelje sa domaće javne scene, a sudeći po snimcima, slavlje je trajalo do kasno u noć.

Prvi su na slavlje pristigli poznati pjevači, Nikolinini i Kaporovi prijatelji - Jelena Kostov, Milan Dinčić Dinča sa suprugom Jelenom, Ana Sević sa mužem Danielom.

Pogledajte

00:29
Saša Kapor slavlje povodom rođenja sina
Izvor: Tiktok/ estrada.nastupi/printscreen
Izvor: Tiktok/ estrada.nastupi/printscreen

Kako se može vidjeti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Kapor nije štedio, a dok je Adreana Čekić pjevača čuveni hit Dragane Mirković Saša ju je kitio parama, a vidimo i ostale kolege koji snimaju i provode se.

Tražio blagoslov od crkve

Saša Kapor je od crkve tražio dozvolu kako bi se napravilo adekvatno slavlje, budući da je trenutno vrijeme posta.

Saša Kapor Nikolina Kovač rođenje sin

