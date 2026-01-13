Veljko Ražnatović je napustio Srbiju zbog treninga u Rusiji
Sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović nedavno je napustio Srbiju, i nastanio se u Rusiji gdje će provesti godinu dana. Krajem prošle godine je riješio i da se povuče sa društvenih mreža.
Sada, nakon nešto više od mjesec dana, Veljko je iznenadio mnoge povratkom na Instagram, i to sa suprugom Bogdanom s kojom ima tri sina.
Veljko već neko vrijeme boravi u Rusiji, gdje vrijedno trenira nakon povrede koju je nedavno imao, o čemu je nedavno govorila Ceca Ražnatović.
Prije mjesec dana nestao sa mreža, zbog nje se sad oglasio: Bogdana otišla u Rusiju kod Veljka Ražnatovića
Na najnovijim fotografijama Ražnatović je pokazao kako balansira između profesionalnih treninga i porodičnih trenutaka.
Prvom objavom Veljko je otkrio intimniji momenat - on i supruga Bogdana poziraju ispred Saborne crkve ikone Bogorodice "Znamanje" u Moskvi. Dok napolju pada snijeg, nasmijani uživaju u prizoru, a crvena fasada hrama i zlatne kupole stvaraju bajkovitu atmosferu.Izvor: Ig ac3isb4ck
(Telegraf, MONDO)