logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prije mjesec dana nestao sa mreža, zbog nje se sad oglasio: Bogdana otišla u Rusiju kod Veljka Ražnatovića

Prije mjesec dana nestao sa mreža, zbog nje se sad oglasio: Bogdana otišla u Rusiju kod Veljka Ražnatovića

Autor Dragana Tomašević
0

Veljko Ražnatović je napustio Srbiju zbog treninga u Rusiji

Veljko Ražnatović je napustio Srbiju zbog treninga u Rusiji Izvor: Instagram/bogdanaraznatoviiic/Printscreen

Sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović nedavno je napustio Srbiju, i nastanio se u Rusiji gdje će provesti godinu dana. Krajem prošle godine je riješio i da se povuče sa društvenih mreža.

Sada, nakon nešto više od mjesec dana, Veljko je iznenadio mnoge povratkom na Instagram, i to sa suprugom Bogdanom s kojom ima tri sina.

Veljko već neko vrijeme boravi u Rusiji, gdje vrijedno  trenira nakon povrede koju je nedavno imao, o čemu je nedavno govorila Ceca Ražnatović.

Na najnovijim fotografijama Ražnatović je pokazao kako balansira između profesionalnih treninga i porodičnih trenutaka.

Prvom objavom Veljko je otkrio intimniji momenat - on i supruga Bogdana poziraju ispred Saborne crkve ikone Bogorodice "Znamanje" u Moskvi. Dok napolju pada snijeg, nasmijani uživaju u prizoru, a crvena fasada hrama i zlatne kupole stvaraju bajkovitu atmosferu.

Izvor: Ig ac3isb4ck

 (Telegraf, MONDO)

Tagovi

Veljko Ražnatović Rusija bogdana ražnatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ