"Čeda je meni bio nedostižan": Aca Kos otkrio kako se upoznao s Jovanovićem, tata ga nagovorio da mu priđe

Aca Kos o početku prijateljstva sa Čedomirom Jovanovićem

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Aca Kos privlači pažnju javnosti zbog bliskog odnosa sa političarem Čedomirom Jovanovićem, a sad je odlučio da ispriča kako su se upoznali. Kos je istakao da ga je otac nagovorio da se javi Čedi, jer je smatrao da može da mu pomogne u životu.

"Bio sam u jednoj emisiji, imao sam tremu od njega, ne znam da li je bila pozitivna ili... Plašio sam se šta će da mi odgovori. Kako će da reaguje, šta... Trebalo je da ga pitam jedno pitanje. Od tad datira naše prijateljstvo. Tata mi je rekao da mu se javim, da možda može da mi pomogne za nešto, ipak je porijeklom iz Dubice, našeg kraja, ja sam ga poslušao.Čeda je meni bio nedostižan. Razmišljao sam - bolje da ga ništa ne pitam, pitaću ga kad dođe vrijeme! Tad ga ništa nisam pitao na kraju, posle smo se viđali po gradu" rekao je Aca Kos.

"Kraj njega sam jer ga iskreno volim i poštujem. Bez interesa sam tu. Baš me briga šta ko piše i komentariše. Šta pišu ljudi bez slike, lažni profili... To mene ne interesuje. Šta meni lično šalju ljudi i koliko je tu lijepih poruka, to je to" jasan je bio Čedin najbolji prijatelj za "Republiku".

Inače, Čeda Jovanović posle razvoda od supruge Jelene živi sa Acom, koji je progovorio o odnosu sa cimerom i njegovoj bivšoj ženi. Kos je jako vezan za Jelenu, te navodi da će, iako je otišla na drugi kontinent, između njih "ljubav uvijek biti ista".

(Republika, MONDO)