Iranski ministar Aragči opisao je razgovore sa Trampovim izaslanicima u Ženevi kao najintenzivnije do sada.
U Ženevi su održana dva kruga intenzivnih pregovora između najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i iranskog šefa diplomatije Abasa Aragčija. Iako su sastanci Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa sa iranskim zvaničnikom trajali satima, prvi izvještaji ukazuju na to da su razlike između dvije strane i dalje velike.
Aragči: Jedni od najdužih i najintenzivnijih pregovora
Nakon sastanka, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je za iransku državnu televiziju da su indirektni razgovori sa SAD o nuklearnom programu bili „jedna od najintenzivnijih i najdužih runda pregovora do sada“.
Iako nije želio da iznosi specifične detalje, Aragči je bio jasan u stavu Teherana:
„Ono što treba da se desi jasno je predočeno sa naše strane“, poručio je iranski šef diplomatije.
Šta nudi Teheran, a šta traži Vašington?
Razgovori su vođeni uz posredovanje omanskog ministra spoljnih poslova Badra Albusaidija i šefa nuklearne agencije UN-a (IAEA) Rafaela Grosija. Trenutno je dogovor daleko zbog drastično različitih zahtjeva:
- Ponuda Teherana: Iran nudi ograničenje obogaćivanja uranijuma isključivo za medicinske potrebe i privremenu obustavu nuklearnih aktivnosti, nakon čega bi se proces nastavio pod regionalnom regulacijom.
- Zahtjevi SAD: Vašington insistira na sporazumu bez vremenskog roka, potpunom demontiranju nuklearnih postrojenja i izmještanju obogaćenog uranijuma van Irana.
Bijela kuća bez komentara, izaslanici razočarani
S druge strane, zvanični Vašingtona još uvijek ćute. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentar o dešavanjima u Ženevi.
Ipak, izvori koje citira "Channel 12" navode da su Vitkof i Kušner napustili prvu rundu razgovora vidno razočarani onim što su Iranci predstavili, što dodatno naglašava težinu neslaganja.