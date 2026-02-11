"Uhapsio bih oca i majku, a ne nju": Čeda Jovanović prvi put progovorio o Ceci nakon skandala i hapšenja pjevačice

Čedomir Jovanović prvi put se osvrnuo na problem koji je imao sa pjevačicom.

Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos sinoć su gostovali u emisiji "Amidži šou", i tom prilikom su otkrili detalje njihovog druženja, ali su se osvrnuli i na druge aktuelne teme.

Bivši političar se u jednom trenutku osvrnuo i na odnos sa Svetlanom Ražnatović Cecom otkrivši u kakvim su danas odnosima.

Podsjetimo, njih dvoje su se svojevremeno sreli u studiju televizije Pink, u emisiji "Hit tvit" 2020. godine, a tada je u programu došlo do žestoke verbalne rasprave o kojoj su mediji danima izvještavali.

Korisnike Instagrama sada je zanimalo da li se Jovanović osjeća odgovornim za Cecino hapšenje 2003. godine, kao i da li je upravo to razlog eventualne netrpeljivosti između njih.

- Ja ne znam za netrpeljivost među nama. Nema tu ničeg ličnog, nisam primijetio da je bilo kad bila lična prema meni. Nikad nisam slušao ni Anu Bekutu, ni Cecu, tu muziku... Na Anu sam išao u Kumbaru i uživao, žao mi je Ane i Čačka, drago mi je što pjeva u Zagrebu, kao naša Šade. Biće puna arena, to mi je vrijednije od svega drugog ružnog što čujem. Sve te priče o meni i Ceci... Svako živi svoj život. Uhapsio bih svog oca i majku, a ne nju, uhapsio bih sebe, to sam tražio i od drugih. Prvo su vodili istragu protiv mene, a onda... Ima djecu, bori se na svoj način u tom životu, ja to poštujem - rekao je Čedomir Jovanović u emisiji "Amidži šou".

Svako od nas je platio cijenu"

Jovanović je objasnio i snimak iz njegove kuće na kom su Ceca i Aca Kos, koji pjevaju njenu pesmu.

- Nikada nisam imao nikakav odnos sa njom, tako smo živjeli. Ona je Acina prijateljica, ne zato što je pjevačica i popularna, već zato što je pravi prijatelj, ja sam svjedok toga, a prijatelj nije uz tebe zato što imaš 38 miliona na mrežama, već zato što je prijatelj i ja to poštujem. Svako treba da ima svoj život. Ja imam svoje demone, nosim svoj krst. Ne bi bilo normalno da padamo u sevdah i ližemo rane jedni drugima. Svako je na svoj način platio cijenu. Nikada ne bih pristao da čak i razgovaram o njoj da mislim da je ona bilo šta loše željela Zoranu Đinđiću, nikad, to nema cijene, a svako od nas je platio na neki način što je bio blizu vatre - rekao je Čedomir u emisiji "Amidži šou".

Pogledajte fotografije Ace Kosa i Cece:

Ceci poslao buket cvijeća

Prisjetio se i anegdote koja ga sjeća na Cecu.

- Kada sam ušao kod Zorana 2002. godine, bilo je ljeto... Stigao mu je TV, bio je veliki... Na pola sobe stoji, on gleda Marakanu. Pitam šta je to, on kaže Ceca. Pun stadion, puno sve. Kaže mi: "To ti je američki san na srpski način". Ja tu muziku ne slušam, uz Acu slušam sve, ali... Poslali smo joj buket cvijeća, a nisam je poznavao. Onda se desilo to što se desilo, svako živi u svom svijetu, ali imamo njega koji nas spaja - rekao je Čeda.