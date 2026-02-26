"Selidba i udaja su normalna stvar": Haris progovorio o ćerki, pa spomenuo pjevačicu koja je rekla da su se viđali

Haris Džinović demantovao da je bio u vezi sa koleginicom
Pjevač Haris Džinović progovorio je o ćerkinom preseljenju iz Srbije u Španiju. Dotakao se i mlađe koleginice Nataše Alimpić koja neretko daje izjave o njemu i njihovom odnosu.
- Dobro je kod mene, normalno. Prošla godina je bila uspješna, ova onako, nije baš najbolje, ali dobro. Ipak je takvo stanje ovdje, u regionu, u svijetu... Ćerka mi se odselila u Španiju, kako sam to podnio? Pa, kao i svi roditelji koji imaju ćerke od 22, 23 godine, ćerke odlaze, udaju se, studiraju, to je sasvim normalno. Zeta ne znam”, rekao je Haris uz osmijeh i nastavio:
- Nemojte me pitati o porodičnim stvarima, neću vam davati nikakve informacije”.
Otkrio je da li se čuo sa Zdravkom Čolićem nakon što je na njegovu kuću bačena bomba:
- Ne, nismo se čuli, mi se, inače, rijetko kad čujemo. Ne čačkam po tome, ima raznih spekulacija o tom slučaju. Nemam nijednu informaciju, to su stvari koje su poprilično teške i teško se podnose u životu. Time se ne bavim. Nikad nisam bio u takvoj situaciji, meni nikad niko nije bacio bombu u baštu.
Spomenuo je i koleginicu Natašu Alimpić, koja je pričala da se viđala sa njim.
- Tu sam djevojku, Natašu, jednom vidio. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva mjeseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je, pa otkrio da nema novu izabranicu.
