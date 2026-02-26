SAD su poslale svoje najjače borbene avione u Izrael, prvi put za moguću akciju protiv Irana.

Sjedinjene američke države poslale su svoje najmodernije borbene avione u Izrael, prvi put za moguću ratnu misiju. Slanje moćnih aviona događa se u trenucima dok se dve zemlje pripremaju za potencijalni rat sa Iranom.

Slanje lovaca F-22 Rejptor ove nedelje omogućiće SAD-u da bolje zaštiti izraelski teritorij i američke snage na Bliskom istoku od moguće iranske odmazde ako američki predsednik Donald Tramp ispuni pretnje napadom na iranski nuklearni i raketni program. Istovremeno, F-22 daje Vašingtonu i mogućnost izvođenja ofanzivnih operacija. Prema pisanju VSD, reč je o velikom koraku u produbljivanju američko-izraelske vojne saradnje.

Prekretnica u vojnoj saradnji

Ipak, ovo nije prvo američko vojno prisustvo u Izraelu. SAD je već slala vojnike Kopnene vojske da upravljaju protivraketnim sistemom Tad, a ranije je u blizini Izraela držala razarače opremljene sistemima za odbranu od balističkih projektila kako bi štitila zemlju od raketnih i dron napada.

Zajedno gledano, ti potezi označavaju veliku promjenu u američkom vojnom pristupu nakon tzv. Abrahamskih sporazuma iz prvog mandata Donalda Trampa, koji su doveli do normalizacije odnosa Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i drugim državama.

"Ovo je prvi takav slučaj"

Decenijama prije tih sporazuma američke snage na Bliskom istoku nastojale su da izbjegnu utisak da su blisko integrisane sa izraelskom vojskom.

"Upravljanje avionima iz izraelskih baza prvi je takav slučaj", rekao je Denis Ros, bivši visoki američki zvaničnik koji je radio u republikanskim i demokratskim administracijama.

Bez službene objave

Trampova administracija nije zvanično objavila slanje aviona, a Središnje zapovedništvo američke vojske, koje nadzire američke snage u regionu, odbilo je da komentariše. Ipak, snimci dolaska aviona u Izrael počeli su da se pojavljuju na društvenim mrežama u utorak, navodi VSD.

Slanje F-22 dolazi u trenutku kada su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati poručili da neće dozvoliti SAD-u korišćenje svog vazdušnog prostora ili teritorije za napad na Iran, čime su Vašingtonu suzili mogućnosti za smeštaj stotina aviona potrebnih za veliku operaciju.

Američki zvaničnici kažu da će korišćenje izraelskih vazdušnih baza omogućiti SAD-u da rasporedi svoje avione na više lokacija, umesto da svu vazdušnu moć koncentrira na nekoliko regionalnih aerodroma. Mnogi američki avioni poslati u region dok Tramp vrši pritisak na Teheran da pristane na nuklearni sporazum trenutno su smješteni u vazdušnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu.

"To je najbolji lovac na svijetu"

Prošle godine F-22 su pratili bombardere B-2 tokom napada na iranska nuklearna postrojenja.

"F-22 je najbolji lovac na svetu. Može se koristiti za napade, pratnju bombardera, ali i za odbranu od krstarećih projektila i napada dronovima", rekao je Čarls Korkoran, penzionisani general-bojnik američkog ratnog vazduhoplovstva i bivši pilot F-22.

Saradnja sa izraelskom vojskom decenijama je bila osetljivo pitanje. Do 2021. odgovornost američke vojske za Izrael bila je pod Evropskim zapovedništvom.

Takav aranžman olakšavao je američkim generalima u oblasti Središnjeg zapovedništva saradnju sa arapskim partnerima bez direktne interakcije sa Izraelom, koji je tada u velikom dijelu arapskog svijeta smatran neprijateljem. Nakon objave Abrahamskih sporazuma, Tramp je naredio da Izrael pređe pod nadležnost Središnjeg zapovedništva.

Poruka arapskim saveznicima

Slanje F-22 "rezultat je dvaju procesa: rastuće saradnje između Sjedinjenih Država i Izraela i odbijanja mnogih zemalja da SAD-u dozvole korišćenje svojih baza", rekao je Eliot Abrams, koji je obavljao visoke dužnosti u nekoliko republikanskih administracija i poznat je kao snažan zagovornik Izraela.

"Pitam se hoće li se Amerikanci s vremenom zapitati zašto imamo baze u zemljama koje nam ne izlaze u susret kad ih to zatražimo", dodao je.

Kada je Izrael dao hitno potrebnu opremu za razminiranje, jedan oficir američkih marinaca dao je da se preboj i obilježi američkim oznakama. Oprema je potom ukrcana na američke transportne avione C-5 koji su letjeli iznad Sredozemlja prije nego što su skrenuli ka Saudijskoj Arabiji, kako bi se stvorio utisak da je riječ o američkoj opremi dopremljenoj iz SAD-a.

Iste godine Vašington je Izraelu poslao i protivraketne sisteme Patriot kako bi ga zaštitio od napada projektilima Skad koje je naredio tadašnji irački predsednik Sadam Husein. Cilj je bio da se spreči Izrael da pokrene vojne akcije unutar Iraka i tako destabilizuje arapske članice američke koalicije.

Danas je situacija donijekle obrnuta: izraelski protivraketni sistemi sada pomažu u zaštiti američkih F-22 koji se nalaze u zemlji.

"Ako bih negdje smještao izuzetno vrijedan vojni resurs, svakako bih odabrao zemlju koja ima snažnu protivvazdušnu i protivraketnu odbranu", rekao je Daglas Birkij, izvršni direktor Mičel Instituta za vazduhoplovne studije.